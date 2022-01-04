Вы еще не так заплатите! На что вырастут цены в 2022 году

Бензин

С 1 января традиционно изменятся топливные акцизы: так, на бензины 5-го экологического класса они вырастут с 13,3 тысячи за тонну до 13,8 тысячи рублей. В пересчете на стоимость литра это означает прибавку в 38 копеек. Акцизы на дизтопливо увеличатся с 9,2 тысячи за тонну до 9,56 тысячи рублей (30 копеек на литр).



Несмотря на сильное давление на топливные цены, глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов считает, что ждать резкого скачка прайсов на АЗС в 2022 году не стоит: цены продолжат расти, но также в пределах инфляции, то есть как обычно. Если предположить, что инфляция сохранится на нынешнем уровне, к концу 2022 года стоимость бензина АИ-95 достигнет 54–55 рублей за литр.

Изменятся в 2022 году не только цены, но и законы. В этом материале рассказываем о самых важных законах, которые вступают в силу в этом году.

