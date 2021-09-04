Скинемся на борщ? Почему в России даже в сезон урожая продолжают дорожать овощи

Цены на овощи резко подскочили в начале июня, когда рост составил около 300%. За килограмм свеклы в городах России просили до 200 рублей. Рост цен, в свою очередь, привел к дефициту овощей. Отчасти это объяснялось неурожаем прошлого года и подошедшими к концу запасами. Обещанное июльское снижение, когда прогнозировали появление первых овощей нового урожая, также прошло мимо прилавков магазинов. Ближе к осени ситуация на рынке овощей немного стабилизировалась. Тем не менее, пока статистика рапортует о снижении цен, овощи снова дорожают. Почему?



Рост или снижение?

По данным Росстата, в последнюю неделю лета цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем по стране на 0,9%, в том числе на морковь — на 5,4%, картофель — на 1,9%, капусту белокочанную — на 1,7%, лук репчатый — на 0,9%, яблоки — на 0,2%. В то же время помидоры стали дороже на 0,2%.



«Цены на морковь в 37 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1–5,0%, в 39 субъектах — на 5,1–17,5%. В Чукотском автономном округе цены не изменились. В 8 субъектах цены на морковь выросли на 0,1–2,0%», — говорится в отчете Росстата. «Картофель в 44 субъектах Российской Федерации подешевел на 0,1–5,0%, в 15 субъектах — на 5,1–11,6%. В Чукотском автономном округе цены не изменились. В 25 субъектах цены на картофель выросли на 0,1–7,9%. Цены на помидоры в 37 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1–8,1%. В 2 субъектах цены не изменились. В 34 субъектах цены на помидоры снизились на 0,1–5,0%, в 12 субъектах — на 5,1–10,8%». Как видим, цены если снижаются, то далеко не везде. Где-то продолжают расти.