Общий дефицит — 10 миллиардов: депутаты утвердили бюджеты для Новосибирска и региона на 2021 год

Депутаты утвердили новосибирский бюджет на 2021 год
Утром 23 декабря депутаты Законодательного собрания Новосибирской области утвердили бюджет региона на 2021 год. Также горсовет утвердил бюджет Новосибирска.
Общий объем доходов бюджета Новосибирской области на 2021 год запланирован в районе 187 миллиардов 988 миллионов рублей. Общий объем расходов областного бюджета равен 197 миллиардам 168 миллионам рублей. Дефицит бюджета в следующем году составит 9 миллиардов 180 миллионов рублей, это почти вдвое больше, чем в 2020 году.
После двух чтений в бюджет области приняли около 300 поправок. Одна из них, например, касалась расходов на отопление.
— 1 миллиард 556 миллионов скорректировали в сторону обеспечения к отопительному сезону, в том числе 1 миллиард 200 миллионов — долг за 2020 год и более 300 миллионов — на подготовку к весенним работам при подготовке к следующей осени, — рассказывал на прошлой неделе председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Заксобрания Новосибирской области Фёдор Николаев.
Расходная часть бюджета Новосибирска составила 50 миллиардов 861 миллион рублей, доходная — 50 миллиардов 61 миллион рублей. Дефицит городского бюджета — 800 миллионов рублей.
28 миллиардов 845 миллионов рублей планируют выделить на образование, 7 миллиардов 260 миллионов — на национальную экономику, 3 миллиарда 306 миллионов рублей — на социальную политику.
— Бюджет должен быть сбалансирован. Принято решение, есть результат работы. Да, он не лучший бюджет, это оптимальное решение в нынешних условиях. В ходе исполнения доходная часть наверняка будет увеличиваться за счет вышестоящих бюджетов, — заявил на заседании горсовета мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
В пресс-службе облправительства сообщили, что в приоритете остается социальная сфера, реализация нацпроектов и участие региона в национальных программах. Здесь мы подробно рассказывали о том, куда пойдут деньги.