Общий дефицит — 10 миллиардов: депутаты утвердили бюджеты для Новосибирска и региона на 2021 год

Утром 23 декабря депутаты Законодательного собрания Новосибирской области утвердили бюджет региона на 2021 год. Также горсовет утвердил бюджет Новосибирска.



Общий объем доходов бюджета Новосибирской области на 2021 год запланирован в районе 187 миллиардов 988 миллионов рублей. Общий объем расходов областного бюджета равен 197 миллиардам 168 миллионам рублей. Дефицит бюджета в следующем году составит 9 миллиардов 180 миллионов рублей, это почти вдвое больше, чем в 2020 году.

После двух чтений в бюджет области приняли около 300 поправок. Одна из них, например, касалась расходов на отопление.

