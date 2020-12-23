Жулики из корпораций. Кто и почему раскручивает нас на деньги — обсуждаем в рубрике «Мнения»

Подробнее про историю с кредитами лучше прочитать в статье, но в двух словах она выглядит так. Сотрудник банка позвонил клиентке этой организации и предложил реструктурировать кредит, чтобы она смогла платить меньше. Когда женщина пришла в банк, ей смогли впарить (другого слова не подберешь) и дорогущую страховку, и еще одну кредитную карту, и даже за перевод с одного счета на другой внутри банка взяли 6% от суммы. Как говорится, не смогли ни в чем себе отказать.



С банком ситуация, конечно, двоякая. Всегда можно сказать: «А куда же вы смотрели, подписывая договор?» Но вот меня тут недавно попросили разобраться со счетом сотового оператора (на телефоне внезапно начали пропадать деньги). Покопавшись в услугах и биллинге, я обнаружил, что у счета, для которого был открыт тариф без интернета, в какой-то момент появилась возможность в этот самый интернет выходить. Но, конечно, за отдельную и совершенно безумную плату. Но и это еще не всё. Несмотря на то, что телефоном в тот момент никто не пользовался в принципе, мобильный интернет был отключен (работал только Wi-Fi), оператор успел высосать со счета больше 200 рублей — просто списывал каждые 15 минут по 25 рублей .

