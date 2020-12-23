Жулики из корпораций. Кто и почему раскручивает нас на деньги — обсуждаем в рубрике «Мнения»

Сотрудники солидных компаний обманывают новосибирцев
На днях мы опубликовали феерическую историю о том, как можно прийти в банк с намерением погасить кредит и уйти с еще большим долгом (было
Подробнее про историю с кредитами лучше прочитать в статье, но в двух словах она выглядит так. Сотрудник банка позвонил клиентке этой организации и предложил реструктурировать кредит, чтобы она смогла платить меньше. Когда женщина пришла в банк, ей смогли впарить (другого слова не подберешь) и дорогущую страховку, и еще одну кредитную карту, и даже за перевод с одного счета на другой внутри банка взяли 6% от суммы. Как говорится, не смогли ни в чем себе отказать.
С банком ситуация, конечно, двоякая. Всегда можно сказать: «А куда же вы смотрели, подписывая договор?» Но вот меня тут недавно попросили разобраться со счетом сотового оператора (на телефоне внезапно начали пропадать деньги). Покопавшись в услугах и биллинге, я обнаружил, что у счета, для которого был открыт тариф без интернета, в какой-то момент появилась возможность в этот самый интернет выходить. Но, конечно, за отдельную и совершенно безумную плату. Но и это еще не всё. Несмотря на то, что телефоном в тот момент никто не пользовался в принципе, мобильный интернет был отключен (работал только Wi-Fi), оператор успел высосать со счета больше
Понятно, что требовать возмещения здесь бессмысленно. Наверняка всё это прописано в договоре (где-нибудь на пятой странице 20-я строчка сверху). Да и большинство абонентов не будут скандалить из-за
И так везде. Самое противное во всём этом, что речь идет не о каких-то очевидных мошенниках. Ну я имею в виду всех этих «сотрудников службы безопасности», требующих данные вашей карты по телефону, продавцов фуфломицинов ценой в среднюю зарплату, стучащихся в двери, и так далее. Нет, перед нами солидные организации: банки, страховщики, операторы связи, строительные компании и так далее, и тому подобное.
И везде постоянно нужно быть начеку. Потому что мелкое и крупное надувательство стало обычной практикой, частью, простите за выражение, бизнес-процессов. Это не какая-то инициатива потерявшего совесть клерка. Скорее, наоборот. Если клерк окажется недостаточно морально гибок, ему быстро объяснят, что так в компании он надолго не задержится.
Только не нужно мне говорить, что во всем виноват проклятый капитализм. Капитализм есть практически везде, но уровень доверия людей к корпорациям и вообще друг к другу может быть очень разным. Эти различия появляются не просто так, все они результат отбора, который общество вело, чтобы сделать жизнь более безопасной.
Собственно, этот отбор ведется и у нас. Так, в какой-то момент почти исчезли все эти дикие разборки на дорогах после аварий (сейчас, правда, начали возвращаться). Просто даже те, кто еще вчера ездил с автоматом в багажнике, пришли к пониманию, что лучше заплатить страховой компании, чем участвовать в перестрелках. Ибо оттуда не все возвращаются живыми, и это навсегда. А деньги можно заработать.
Морально-этические нормы — это всегда результат осознанного самоограничения, в основе которого лежит чувство самосохранения. Та же японская хваленая честность (если вы выроните кошелек на улице, то, скорее всего, вас догонят и отдадут его) была выработана в условиях замкнутого общества, откуда было некуда бежать. Человек, совершивший нечто осуждаемое обществом, становился изгоем. Отсюда эта вшитая в национальный менталитет боязнь потерять лицо.
Какое отношение это имеет к жуликам, придумывающим трюки для обмана своих клиентов? Да самое прямое. Если завтра хотя бы несколько тысяч клиентов банка, пойманного на обмане, придут туда и заберут свои деньги, у владельцев банка появится как минимум повод для размышлений. И те, кто, поразмыслив, так ничего и не предпримет, — после пары-тройки подобных скандалов просто рухнут.
Большое значение имеет, конечно, и позиция регулирующих органов. Но, чтобы они начали действовать, нужны обращения обманутых клиентов. Проверка Центробанка, ФАС или прокуратуры никому не приносит радости, поверьте.
Конечно, это требует усилий, времени, создает дополнительные проблемы. Особенно когда речь идет о ситуации, которая вас лично пока не коснулась. Но единственный действительно эффективный способ борьбы с непорядочным поведением корпораций — это сведение к минимуму общение с теми, кто повел себя нечистоплотно. И пусть никто не безупречен, но всегда можно найти компании, где «косячат» меньше.
Жульничество (хоть корпоративное, хоть со стороны чиновников) становится обыденностью только потому, что общество позволяет этому случиться. Позволяет своей пассивностью или даже соучастием. И, самое главное, общество — это не какая-то абстракция, на которую можно свалить все свои беды, общество — это мы сами.
От редакции. Активность и готовность отстаивать свои права рано или поздно приносит свои плоды. Новосибирец Сергей Коломенкин не пожалел личного времени и в результате заставил чиновников сделать
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