Новосибирская область отправит полтора миллиарда на отопление в 2021 году

Вчера, 17 декабря, депутаты новосибирского Заксобрания приняли во втором чтении бюджет области на 2021 год. Одна из поправок касалась расходов на отопление.



— Отработали 290 поправок. 1 миллиард 556 миллионов скорректировали в сторону обеспечения к отопительному сезону, в том числе 1 миллиард 200 миллионов — долг за 2020 год и более 300 миллионов на подготовку к весенним работам при подготовке к следующей осени, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Заксобрания Новосибирской области Фёдор Николаев.