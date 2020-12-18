Новосибирская область отправит полтора миллиарда на отопление в 2021 году

Вчера, 17 декабря, депутаты новосибирского Заксобрания приняли во втором чтении бюджет области на 2021 год. Одна из поправок касалась расходов на отопление.
— Отработали 290 поправок.
Кроме того, дополнительно
По предложению прокуратуры запланировано увеличение финансирования на жилье для детей-сирот на 100 миллионов.
Также в бюджете запланированы расходы на строительство четвертого моста. Более
— Возможно, будет увеличение. Идут разговоры о том, чтобы ввести объект на год раньше, соответственно, увеличить бюджет на мост до
Осенью на строительство четвертого моста в Новосибирске уже выделяли
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