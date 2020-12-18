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Новосибирская область отправит полтора миллиарда на отопление в 2021 году

Дефицит бюджета области при этом составит 9 млрд

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Бюджет Новосибирской области приняли во втором чтении&nbsp;

Бюджет Новосибирской области приняли во втором чтении 

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Вчера, 17 декабря, депутаты новосибирского Заксобрания приняли во втором чтении бюджет области на 2021 год. Одна из поправок касалась расходов на отопление.

— Отработали 290 поправок. 1 миллиард 556 миллионов скорректировали в сторону обеспечения к отопительному сезону, в том числе 1 миллиард 200 миллионов — долг за 2020 год и более 300 миллионов на подготовку к весенним работам при подготовке к следующей осени, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Заксобрания Новосибирской области Фёдор Николаев.

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Кроме того, дополнительно 1 миллиард 262 миллиона хотят выделить на финансирование объектов строительства. Из крупных объектов планируется строительство 38 ФАПов, 5 детсадов и 8 школ.

По предложению прокуратуры запланировано увеличение финансирования на жилье для детей-сирот на 100 миллионов.

Также в бюджете запланированы расходы на строительство четвертого моста. Более 1,3 млрд рублей выделят из регионального бюджета, еще 6 млрд — средства федерального гранта.

— Возможно, будет увеличение. Идут разговоры о том, чтобы ввести объект на год раньше, соответственно, увеличить бюджет на мост до 13 млрд. Но соглашения пока нет, — сообщил Фёдор Николаев.

Осенью на строительство четвертого моста в Новосибирске уже выделяли 8 миллиардов рублей, чтобы ускорить сдачу объекта. Ожидается, что его достроят к декабрю 2022 года.

Еще 2,5 млрд в проекте бюджета заложено на строительство ледовой арены. Дефицит бюджета в следующем году составит 9 миллиардов рублей, это почти вдвое больше, чем в 2020 году.

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