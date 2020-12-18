Глубокая заморозка: что происходит с накопительной пенсией и можно ли ее увеличить

1
Что за накопительная часть?
Это деньги, отложенные на вашем индивидуальном лицевом счете в системе обязательного пенсионного страхования в пенсионном фонде или негосударственном пенсионном фонде. В этом отличие накопительной части пенсии от так называемой страховой: деньги первой оседают на вашем личном счете, а вторая идет на выплаты тем, кто на пенсии уже сейчас.
2
Откуда берутся деньги?
Средства на индивидуальный счет могут поступать из трех источников: это страховые взносы работодателя, дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию (в том числе в рамках программы государственного софинансирования пенсии) и средства материнского капитала. Последнее доступно только мамам — маткапитал не может быть направлен на пенсию отца. Плюс к этому — проценты, которые выбранный вами пенсионный фонд получает за счет инвестирования через управляющие компании, которые также могут быть государственными (это ВЭБ.РФ) или негосударственными (все остальные).
3
Что из этого заморозили?
Заморозили только те выплаты, которые вносил на накопительную пенсию работодатель — 6% от суммы вашей заработной платы. Всего работодатель отчисляет в пенсионный фонд 22%, раньше 16% шли на формирование страховой пенсии, 6% — на накопительную. Теперь всё идет на страховую.
4
У меня была накопительная пенсия. Где она теперь?
Если вы хоть раз подавали в ПФР заявление о разделении своей пенсии на накопительную и страховую, в пенсионном фонде хранятся деньги, которые вы накопили до моратория. Если вы вдруг забыли, какой именно фонд выбрали, то можно узнать это в ПФР. Кроме того, можно самостоятельно посмотреть информацию в личном кабинете на «Госуслугах».
5
У моего НПФ отобрали лицензию. Деньги пропали?
Нет, если даже ваш негосударственный пенсионный фонд лишился лицензии, накопления сохранятся.
— В день, когда у вашего НПФ перестает действовать лицензия, новым страховщиком автоматически становится Пенсионный фонд России. В сумму накоплений, гарантированную к передаче в ПФР, не входит инвестиционный доход, — объяснили в ПФР.
6
Хочу увеличить накопления. Что делать?
Есть так называемая программа софинансирования, по которой можно делать в течение года взнос на свою пенсию от двух до двенадцати тысяч рублей, и государство перечислит ту же сумму вам на счет. Программа действует, проблема только в том, что, если вы не успели в нее войти вовремя, теперь в нее уже не попасть, вход закрыли 31 декабря 2014 года. Возможность делать добровольные взносы остается, но государством они софинансироваться не будут. Чтобы сделать добровольный взнос, нужно обратиться в свой пенсионный фонд или к работодателю.
7
А что-то еще сделать можно?
Раз в год можно сменить пенсионный фонд — выбирайте тот, который будет наиболее удачно инвестировать ваши накопления. Если сравнивать между собой государственный и частные пенсионные фонды, то НПФ более гибкие и проще подстраиваются под ситуацию, а в ПФР при желании вы можете самостоятельно выбрать УК, которой больше доверяете.
— Выбирая УК или НПФ, обратите внимание на наличие лицензии ЦБ, рейтинги независимых агентств и результаты инвестирования за последние пять лет. Важно посмотреть на результаты именно в долгосрочной перспективе, потому что высокие показатели по итогам одного года могут быть случайностью. Лучше, если компания показывает пусть не столь эффектные, но стабильные результаты, — рекомендует финансовый аналитик Константин Селянин.
Но особо активно метаться не стоит: при переходе от одного фонда к другому чаще одного раза в пять лет вы теряете доход от инвестиций. А раз в пять лет происходит сохранение, после которого вы можете снова поменять фонд и не лишиться денег.
8
Выхожу на пенсию. Как забрать деньги?
Чтобы вам назначили выплату из средств пенсионных накоплений, нужно обратиться в свой фонд. Заявление в ПФР можно отнести лично, отправить по почте, написать в МФЦ или зарегистрировать на «Госуслугах». У негосударственных пенсионных фондов свои правила, уточните в своем.
Если накопительная часть меньше 5% от общей суммы пенсии, то вам выдадут на руки всю сумму. Если больше, накопленную сумму поделят на 252 месяца (ожидаемый период выплаты пенсии, установленный государством, — 21 год) и будут доплачивать эту сумму к страховой пенсии каждый месяц, даже когда на вашем счету закончатся деньги.
Предположим, за годы трудового стажа вы накопили 500 тысяч рублей. Делим на 252, получаем ежемесячную доплату 1984 рубля. Можно рискнуть и увеличить сумму ежемесячных выплат, назвав точную дату, когда вам перестанет выплачиваться накопительная пенсия. Тогда вы будете делить общую сумму не на 21 год, а, например, на 10 (это минимальный срок). При тех же данных получаем уже 4166 рублей. И шанс остаться без этой доплаты через 10 лет.
9
Что будет с накопленными деньгами в случае смерти владельца?
Если человек, копивший на пенсию, умер, а деньги на накопительном счету остались, их наследуют правопреемники. Но только если не была установлена пожизненная выплата накопительной пенсии. То есть средства получат наследники, если человек умер до получения каких-либо выплат или до окончания срока, в течение которого ему должны выплачивать деньги — в случае срочной выплаты. Часть пенсии, которая сформирована за счет материнского капитала, не наследуется.
Для получения средств правопреемникам нужно обратиться к страховщику с соответствующим заявлением не позднее полугода с даты смерти.