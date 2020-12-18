Глубокая заморозка: что происходит с накопительной пенсией и можно ли ее увеличить

Раз в год можно сменить пенсионный фонд — выбирайте тот, который будет наиболее удачно инвестировать ваши накопления. Если сравнивать между собой государственный и частные пенсионные фонды, то НПФ более гибкие и проще подстраиваются под ситуацию, а в ПФР при желании вы можете самостоятельно выбрать УК, которой больше доверяете.



— Выбирая УК или НПФ, обратите внимание на наличие лицензии ЦБ, рейтинги независимых агентств и результаты инвестирования за последние пять лет. Важно посмотреть на результаты именно в долгосрочной перспективе, потому что высокие показатели по итогам одного года могут быть случайностью. Лучше, если компания показывает пусть не столь эффектные, но стабильные результаты, — рекомендует финансовый аналитик Константин Селянин.



Но особо активно метаться не стоит: при переходе от одного фонда к другому чаще одного раза в пять лет вы теряете доход от инвестиций. А раз в пять лет происходит сохранение, после которого вы можете снова поменять фонд и не лишиться денег.

