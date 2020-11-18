Налоговые вычеты упростят. Что поменяется в декларации?

1
Заявление вместо 3-НДФЛ
Сейчас, чтобы получить налоговый вычет, нужно по итогам года подать декларацию по форме 3-НДФЛ и документы, подтверждающие право на этот вычет. Это сложно и долго. В Минфине решили упростить процесс и предоставлять вычеты на основании электронного заявления (с указанием реквизитов банковского счета для возврата налога). Подать его можно будет через личный кабинет налогоплательщика.
Указанные данные налоговики проверят у налоговых агентов и банков (для вычета на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке) и в кассовых чеках (для вычетов на обучение и лечение, кроме страховых взносов по договорам добровольного страхования и по расходам на лечение).
Проект распространяется на правоотношения по предоставлению социальных и имущественных налоговых вычетов, возникшие с 1 января 2020 года. То есть уже за этот год вычеты можно будет получить в упрощенном порядке.
2
Проверка займет всего 30 дней
Когда изменения вступят в силу, проверка заявления на возврат будет занимать 30 дней вместо 3 месяцев, как сейчас. Однако налоговики смогут продлить срок камералки до тех же 3 месяцев, если у них появятся подозрения, что вы нарушаете законодательство о налогах и сборах. При этом неважно, хотите вы на самом деле нажиться за государственный счет или произошла техническая ошибка.
— Риски и ошибки могут быть всегда. Они бывают в любой сфере нашей деятельности, — говорит доцент Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко. — Понятно, что, если человек получает имущественный налоговый вычет на основании того, что он приобрел жилье, там по одному документу всё более-менее понятно. Другое дело, если он претендует на социальный налоговый вычет. Допустим, 20 раз он обращался в платную поликлинику за услугами — здесь действительно может получиться так, что налоговые органы что-то не увидели и просмотрели. В любом случае масштаб бедствия — не миллионы рублей.
3
Деньги за лечение родственников
Если сейчас налоговый вычет положен только на лечение несовершеннолетних детей, то новая версия налогового кодекса повысит возрастной ценз до 24 лет. Кроме того, получить социальный вычет до 120 тысяч рублей можно будет на лечение братьев и сестер. То же касается медицинских услуг, покупки лекарств и затрат на образование.
4
Обучение детей
В статье 219 обновленного налогового кодекса больше не будет ограничений по сумме социального вычета на обучение детей. Сейчас этот лимит составляет 50 тысяч рублей. Вычет будут давать в размере фактических расходов на обучение с учетом общего ограничения по соцвычету (120 тысяч рублей).
5
Обучение родственников
Сейчас в список родственников, чье обучение можно оплачивать с правом на вычет, входят дети и подопечные, а также братья и сестры до 24 лет. Изменения в налоговом кодексе этот список расширят. Согласно проекту, вычет можно будет получить за обучение супруга или супруги и родителей.
6
Обучение за границей
На данный момент, если вы хотите получить вычет за образование за рубежом, вуз должен иметь документ, подтверждающий статус организации, осуществляющей образовательную деятельность. По новым правилам вычет можно будет получить только в том случае, если у учебного заведения есть лицензия, выданная в соответствии с российским законодательством.
Что касается оплаты обучения индивидуального предпринимателя, тут ничего не меняется — можно ориентироваться на сведения в ЕГРИП.
7
Главные ошибки при оформлении вычета
Налоговые органы и раньше довольно дотошно проверяли весь пакет документов. И вот только несколько ошибок при оформлении вычета, когда ФНС может усмотреть серьезное налоговое нарушение и взыскать неосновательное обогащение.
Покупка квартиры с использованием маткапитала
На самом деле, этот пункт касается не только материнского капитала. Налоговики могут через суд взыскать с вас сумму неосновательного обогащения, мотивируя это тем, что при оформлении документов вы не поставили инспекцию в известность о покупке жилья «за счет бюджета».
Имущественный вычет при покупке жилья каждому человеку дают один раз с учетом лимита в 2 млн рублей. Вернуть можно 13% от этой суммы, но только в пределах фактически потраченных на квартиру средств, то есть до 260 тысяч рублей. Допустим, вы купили квартиру за 2,3 млн рублей, использовав
Или если вы уже купили квартиру, получили за нее вычет, а потом родили еще одного ребенка, получили маткапитал и вложили его в ипотеку, то разницу (13% от суммы материнского капитала) вам придется самостоятельно вернуть в бюджет. В противном случае ее потребуют с вас через суд.
Сделки между родственниками
Если налоговые органы докажут, что стороны сделки являлись «взаимозависимыми лицами», примененный в ней налоговый вычет может быть квалифицирован как неосновательное обогащение.
— На практике происходило такое, что к концу года приходила претензия от ФНС: «Мы провели по вашему факту камеральную проверку и выяснили, что купля-продажа состоялась с близким родственником», хотя у вас даже фамилии разные. Этот факт на самом деле легко выяснить, — объясняет Андрей Конышев. — При подаче документов в форме нигде нет графы о том, что купля-продажа происходит между близкими родственниками. Если бы там такая графа была и там можно было бы поставить галочку, ФНС бы сразу отказала. Законодательство не позволяет такие налоговые вычеты, потому что видит в них мошеннические действия и неосновательное обогащение. Хотя семьи разные.
Когда вы покупаете недвижимость у родственника, то лучше, чтобы он был максимально далеким — седьмая вода на киселе. Если налоговая установит вашу близкую связь, она может предъявить иск за неосновательное обогащение, а вам придется через суд доказывать свою правоту.
Если же налоговая не найдет нарушений, то в течение трех дней после проверки примет решение о предоставлении вычета, в течение десяти дней направит поручение на возврат в казначейство, которое в течение пяти дней переведет вычет.
Банальная ошибка
— В моей практике несколько раз было такое, что после предоставления вычета налоговый орган во время камеральной проверки переводов допускал, что совершил ошибку, — говорит адвокат, специалист по налоговым делам Андрей Конышев. — После этого налоговая присылала официальное письмо, своего рода претензию. Допустим, на лекарства: «Вами были приобщены такие-то чеки, мы считаем, что они не подходят под налоговый вычет, потому что их не было в рецепте от врача». Даже такое было. Как будто вы по собственной инициативе купили эти лекарства, а потом захотели за них получить от государства налоговый вычет. И вообще неизвестно, вы себе или не себе покупали эти лекарства — даже такого плана бывают претензии от налоговой. Тем не менее мы выходили в судебный процесс с ФНС и доказывали, что налоговая не права.
Получили подобное заявление от налоговой — разберитесь в ситуации и не торопитесь возвращать вычет. Во-первых, налоговики уже удовлетворили ваши заявления, во-вторых, квитанции за лекарства — это строгая отчетность. Все суммы выстраиваются четко из квитанций и чеков. Так же и с учебой: прикладывается договор на обучение, заявление от того, с кем заключен договор (в большинстве это родители студентов), чеки от учебного заведения, в кассу которого вносятся деньги и в которых указана сумма. Вся эта сумма на взыскание указывается в форме и в заявлении.
— На практике ни разу не помню, чтобы налоговая отказывала в вычете за обучение. В основном она сначала удовлетворяет в заявлении, а потом, проведя проверку, могут эту сумму взыскать с гражданина. И в основном это происходит в отношении покупки недвижимости и лекарств, — говорит Андрей Конышев.
8
Санкции для агентов
Обновленный налоговый кодекс предусматривает ответственность налоговых агентов и кредитных учреждений, если те предоставили в ФНС недостоверные сведения о доходах налогоплательщиков. За промашки провинившимся придется серьезно поплатиться — штрафом в 100 тысяч рублей.