Налоговые вычеты упростят. Что поменяется в декларации?

Сделки между родственниками



Если налоговые органы докажут, что стороны сделки являлись «взаимозависимыми лицами», примененный в ней налоговый вычет может быть квалифицирован как неосновательное обогащение.



— На практике происходило такое, что к концу года приходила претензия от ФНС: «Мы провели по вашему факту камеральную проверку и выяснили, что купля-продажа состоялась с близким родственником», хотя у вас даже фамилии разные. Этот факт на самом деле легко выяснить, — объясняет Андрей Конышев. — При подаче документов в форме нигде нет графы о том, что купля-продажа происходит между близкими родственниками. Если бы там такая графа была и там можно было бы поставить галочку, ФНС бы сразу отказала. Законодательство не позволяет такие налоговые вычеты, потому что видит в них мошеннические действия и неосновательное обогащение. Хотя семьи разные.



Когда вы покупаете недвижимость у родственника, то лучше, чтобы он был максимально далеким — седьмая вода на киселе. Если налоговая установит вашу близкую связь, она может предъявить иск за неосновательное обогащение, а вам придется через суд доказывать свою правоту.



Если же налоговая не найдет нарушений, то в течение трех дней после проверки примет решение о предоставлении вычета, в течение десяти дней направит поручение на возврат в казначейство, которое в течение пяти дней переведет вычет.



Банальная ошибка



— В моей практике несколько раз было такое, что после предоставления вычета налоговый орган во время камеральной проверки переводов допускал, что совершил ошибку, — говорит адвокат, специалист по налоговым делам Андрей Конышев. — После этого налоговая присылала официальное письмо, своего рода претензию. Допустим, на лекарства: «Вами были приобщены такие-то чеки, мы считаем, что они не подходят под налоговый вычет, потому что их не было в рецепте от врача». Даже такое было. Как будто вы по собственной инициативе купили эти лекарства, а потом захотели за них получить от государства налоговый вычет. И вообще неизвестно, вы себе или не себе покупали эти лекарства — даже такого плана бывают претензии от налоговой. Тем не менее мы выходили в судебный процесс с ФНС и доказывали, что налоговая не права.



Получили подобное заявление от налоговой — разберитесь в ситуации и не торопитесь возвращать вычет. Во-первых, налоговики уже удовлетворили ваши заявления, во-вторых, квитанции за лекарства — это строгая отчетность. Все суммы выстраиваются четко из квитанций и чеков. Так же и с учебой: прикладывается договор на обучение, заявление от того, с кем заключен договор (в большинстве это родители студентов), чеки от учебного заведения, в кассу которого вносятся деньги и в которых указана сумма. Вся эта сумма на взыскание указывается в форме и в заявлении.



— На практике ни разу не помню, чтобы налоговая отказывала в вычете за обучение. В основном она сначала удовлетворяет в заявлении, а потом, проведя проверку, могут эту сумму взыскать с гражданина. И в основном это происходит в отношении покупки недвижимости и лекарств, — говорит Андрей Конышев.

