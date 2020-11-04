Что происходит с рублем и валютой (евро уже больше 93)? Мнение и прогноз четырех экспертов

Какие есть сценарии

Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова:



— Выборы президента США являются одним из главных факторов, влияющих на российский рубль. Есть простые сценарии: просто победа Трампа или просто победа Байдена. Но между ними еще есть промежуточный сценарий: например, победа Байдена, которая оспаривается, и на следующие три месяца Америка уходит в состояние каких-то юридических разбирательств. Сценарий неопределенности для рынков будет хуже, чем победа кого-либо.



На валютном рынке при текущей цене на нефть фундаментальное значение курса составляет 73–74 рубля к доллару. Всё, что сверху, — это премия за риск — санкционный, геополитический. В случае победы Трампа мы увидим не столько укрепление рубля, сколько снижение его чувствительности к глобальным беспокойствам. В случае победы Байдена есть вероятность, что эта премия будет увеличиваться: если сейчас она составляет семь рублей к доллару, то в 2018 году она доходила до 15. Дальше всё будет зависеть от информации от Байдена по поводу его взаимоотношений с Россией.

