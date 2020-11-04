Что происходит с рублем и валютой (евро уже больше 93)? Мнение и прогноз четырех экспертов

Эксперты из Новосибирска спрогнозировали курс рубля и валюты
В начале ноября курс евро на Московской бирже превысил 94 рубля впервые с декабря 2014 года. По данным Центробанка на 3 ноября, курс евро составляет 93,75 рубля, курс доллара — 80,57. Журналист НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, чем вызваны такие скачки и что ждет валюту дальше. Правда ли, что рубль был стабилен из-за карантина и сейчас Центробанк ничего не будет делать для его укрепления? Почему рубль зависит от итогов выборов в США? И может ли всё улучшиться к Новому году? Объясняют четыре эксперта.
Какие есть сценарии
Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова:
— Выборы президента США являются одним из главных факторов, влияющих на российский рубль. Есть простые сценарии: просто победа Трампа или просто победа Байдена. Но между ними еще есть промежуточный сценарий: например, победа Байдена, которая оспаривается, и на следующие три месяца Америка уходит в состояние каких-то юридических разбирательств. Сценарий неопределенности для рынков будет хуже, чем победа кого-либо.
На валютном рынке при текущей цене на нефть фундаментальное значение курса составляет 73–74 рубля к доллару. Всё, что сверху, — это премия за риск — санкционный, геополитический. В случае победы Трампа мы увидим не столько укрепление рубля, сколько снижение его чувствительности к глобальным беспокойствам. В случае победы Байдена есть вероятность, что эта премия будет увеличиваться: если сейчас она составляет семь рублей к доллару, то в 2018 году она доходила до 15. Дальше всё будет зависеть от информации от Байдена по поводу его взаимоотношений с Россией.
Помимо избирательного процесса в США, на российский рубль будет оказывать влияние и настроение на мировом рынке. Понятно, что рубль не может следовать отдельно от движения других валют: повышающиеся риски введения жестких карантинов, расширение применения карантинных мер в развитых странах — это те факторы, которые косвенно влияют на российский валютный рынок. Фактически мы говорим о сочетании двух факторов — чисто российского риска из-за санкций и ухудшения настроя на глобальных рынках.
«Это результат неоправданных надежд»
Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Ирина Газизулина:
— Скачок курса иностранной валюты, который мы наблюдаем последние две недели, — это в первую очередь результат неоправданных надежд на выход из пандемии и оживление в связи с этим экономики в стране и в мире.
Возврат многих стран Европы к режиму комендантского часа и даже очередному локдауну характеризуется падением деловой активности и спросом на энергоресурсы, которые продолжают оставаться в нашем российском бюджете важной составляющей его доходов, перекрыть который не может возросший экспорт сельхозпродукции. В любом случае для экспортеров девальвация рубля является положительным фактором, позволяющим конкурировать на международном рынке в цене и не потерять доходы при продаже валютной выручки на внутреннем рынке.
Банк России не стремится в этой ситуации проводить интервенции в поддержку стабильности национальной валюты, стараясь сохранить золотовалютные резервы на перспективу, возможно, более напряженную в будущем, с учетом сезонности заболеваний в зимнее и весеннее время. Инструмент управления валютным курсом в форме бюджетного правила, которым руководствуется Банк России, предполагает продажу им валюты в октябре-декабре месяце на сумму только в рублевой составляющей — 185,4 миллиарда рублей, что будет производиться им по столь привлекательному возросшему курсу.
Оживление экономики и финансового сектора, наметившееся в летний период, как оказалось, носило временный характер. Уже с конца сентября наблюдается замедление деловой активности. Инфляция, по оценке населения, в октябре составляет 9,6%, а ценовые ожидания предприятий в этом же периоде составили 20,3% против рассчитанного Банком России уровня инфляции 3,7%.
Для финансирования дефицита бюджета Минфин вынужден будет выйти на рынок заимствований. Предполагаемый объем государственного долга РФ в 2021–2022 годах, со слов Силуанова, может составить порядка 20% ВВП. Ресурсной базой для формирования профицитного бюджета страны являются в значительной мере платежи от экспорта энергоресурсов. Девальвация рубля в этом случае может стать подспорьем для роста бюджетных поступлений от экспортеров.
Дальнейшая девальвация рубля приведет к росту цен на импортные товары, к сожалению, в их числе будут и лекарственные средства. При наблюдаемом снижении доходов населения, проблемах с трудоустройством, высоком уровне заболеваемости и изоляции отдельных слоев населения еще более обострится экономическая ситуация и усилится напряжение в обществе.
«Рубль вернулся в свои нормальные границы»
Аналитик, старший вице-президент Райффайзенбанка Денис Порывай:
— ЦБ не будет поддерживать конкретный курс рубля. Это бесполезно. Можно поддержать какое-то время и быстро израсходовать резервы. Они уже через это проходили. Чему реально они будут препятствовать, так это стабильному, предсказуемому ослаблению рубля, потому что в таком случае может появиться много спекулянтов и возникнет угроза финансовой стабильности.
Сейчас рубль просто вернулся в свои нормальные границы, тогда как в первом полугодии он был избыточно крепким. Если нефть будет дешеветь из-за ковида, рубль также будет понемногу скатываться вниз. И вероятная политика Байдена в отношении РФ как возможного президента США также создает риски.
Кстати, о ковиде. Весной именно карантин поддержал рубль: из-за него он был избыточно сильным, так как импорт закрылся, никто никуда не ходил и ничего не покупал. Сейчас власти не планируют вводить подобные ограничения. Но если всё же они будут введены, это рубль поддержит, заморозит его на том уровне, на котором он был до локдауна.
Начало следующего года, скорее всего, будет позитивным для рубля, потому что в первом квартале — длинные новогодние каникулы, импорт закрыт, таможня закрыта, а это всегда позитивно для рубля. Плюс ко всему зима, и, хоть обещают теплую зиму, всё равно в Европе увеличивается потребление газа.
Но до конца этого года большинство факторов на стороне слабого рубля. Насколько рубль будет ослабевать, зависит от многих вещей, в том числе от цены на нефть и влияния коронавируса и ограничительных мер, из-за которых нефть, как весной, может «обнулиться». Но пока серьезные ограничения ввели только в ряде европейских стран, а этого недостаточно, чтобы так сильно обрушить нефть, поэтому пока говорить трудно.
«Нас ждут дальнейшие скачки курсов валют»
Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики, международных отношений и права НГУЭУ Сергей Чирихин:
— Уже традиционно население России на все неясности, неопределенности и тревоги по поводу будущего реагирует, прежде всего, усиленной скупкой валюты, что, конечно же, провоцирует рост ее курсовой стоимости. Логика в таком поведении есть — люди стремятся себя максимально обезопасить от возможных экономических неурядиц, приобретая «твердые» активы с малой волатильностью.
По этой же причине бьют рекорды текущие цены на золото и криптовалюты. Так было в течение года, когда в общей сложности доллар подорожал на 30%, то же самое происходит и сейчас.
Причин для подобных настроений у россиян хватает: развитие экономического кризиса в связи с пандемией, внешнеполитическая напряженность из-за неутихающего конфликта Армении и Азербайджана, непрекращающиеся угрозы некоторых американских лидеров в адрес России, но главное — отсутствие внятных перспектив ослабления пандемии, создающей серьезную угрозу для экономики и в целом общественного спокойствия.
К сожалению, ближайших перспектив решения данных проблем не просматривается, поэтому остается прогнозировать дальнейшие скачки курса валют в текущем году и продолжение общей тенденции его роста.