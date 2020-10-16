Работодателям НСО выплатят по 19 тысяч за каждого трудоустроенного выпускника и безработного

Новосибирские работодатели получат компенсации на некоторых сотрудников
В Новосибирской области будут платить ежемесячно по 19 тысяч рублей за каждого принятого на работу выпускника, безработного или уволенного по сокращению. Эти и другие меры поддержки в коронавирусный кризис утвердили в правительстве региона.
Для получения этих субсидий, по данным Министерства труда и соцразвития НСО, сотрудники должны быть трудоустроены через службу занятости населения региона. На выплаты работодателям, которые сотрудничают с центрами занятости, предусмотрено финансирование до 100 тысяч рублей за каждое рабочее место.
Деньги дадут и безработным новосибирцам, которые решатся открыть собственный бизнес или стать самозанятыми. Размер субсидии — 200 тысяч рублей.
С начала 2020 года на фоне пандемии коронавируса официальное число безработных в Новосибирской области выросло в три раза. Тревожная тенденция сохраняется. За последние четыре месяца безработица в регионе выросла на 52%.