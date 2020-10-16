Работодателям НСО выплатят по 19 тысяч за каждого трудоустроенного выпускника и безработного

В Новосибирской области будут платить ежемесячно по 19 тысяч рублей за каждого принятого на работу выпускника, безработного или уволенного по сокращению. Эти и другие меры поддержки в коронавирусный кризис утвердили в правительстве региона.

Для получения этих субсидий, по данным Министерства труда и соцразвития НСО, сотрудники должны быть трудоустроены через службу занятости населения региона. На выплаты работодателям, которые сотрудничают с центрами занятости, предусмотрено финансирование до 100 тысяч рублей за каждое рабочее место.