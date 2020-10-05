А ковид у вас почём? Во сколько обошлась пандемия экономике (безработных стало больше на целую Казань)

Сколько потеряла Россия из-за коронавирусного кризиса в 2020 году
Первая волна коронавируса — а с ним и кризиса — немного отступила. Пока в мире с беспокойством ждут вторую (а где-то уже и дождались), экономисты и аналитики считают, как мы пережили весну, и строят прогнозы на осень и зиму. Банк России все шоки и риски опубликовал отдельным исследованием, в банках тоже только и разговоров, что о последствиях и ожиданиях. Журналист НГС Лиза Пичугина изучила выводы аналитиков Центробанка и узнала у экспертов, как оценивать масштабный кризис, которого никто не ждал, во сколько он обошёлся России и стоит ли ждать его повторения.
Куда ударил коронавирус
Мировую экономику в 2020 году изрядно тряхнуло, российской тоже немало досталось: тут свою роль сыграли и политика, и серьёзное падение цен на нефть, и, разумеется, пандемия коронавируса. Последняя вообще серьёзно обвалила доходы многих стран. В конце лета Банк России попытался оценить тот удар, который достался стране, и риски, которые ещё могут её ждать.
Аналитики Центробанка делят шоки для экономики на внешние и внутренние. Первые связаны с серьёзным падением экспорта — нефти и нефтепродуктов, металлов, машин и оборудования — из-за общего сокращения мировой торговли и, как следствие, падения внешнего спроса.
Внутренние шоки российской экономике обеспечило просевшее потребление самих россиян. С одной стороны, торговля многими товарами и услугами в России была фактически остановлена ограничительными мерами, с другой — люди сознательно сокращали потребление из-за риска заражения.
— Так, наиболее пострадавшими в период пандемии оказались туристические услуги, услуги гостиниц, ресторанов, кинотеатров, сфера спортивных мероприятий и прочие виды услуг, предполагающие коллективное участие, активную коммуникацию или массовое скопление людей, — поясняет Банк России в исследовании.
Только в сфере гостиничного обслуживания падение объёма входящих платежей в апреле составило 63%.
Помимо этого, сказалась и неуверенность в будущем — от этого пострадал прежде всего рынок предметов роскоши и товаров длительного потребления, таких как автомобили.
На какие-то товары и услуги, возможно, спрос и не пропал, но реализовать его было невозможно. В качестве примера Банк России приводит непродовольственные товары не первой необходимости: в некоторых регионах офлайн-магазины были закрыты даже после окончания режима нерабочих дней, отмечают в регуляторе.
Экономика в шоке
Внутренние шоки экономики аналитики разделяют на первичные и вторичные: даже если первичный шок может быть сравнительно небольшим, его последствия могут не только дольше продлиться, но и затронуть смежные области.
— По нашим оценкам, первичные эффекты ограничительных мер и падения внешнего спроса снижают выпуск примерно на 4,7%, а вторичные эффекты — еще дополнительно примерно на 3,7%. В итоге отклонение выпуска от «докоронавирусной» траектории достигает около 8,5%. Это близко к оценке падения ВВП во II квартале 2020 года, — поясняет Банк России в исследовании.
Отмена карантинных дней и разрешение магазинам работать само по себе не приведёт к быстрому восстановлению, которое отразилось бы в статистике красивой галочкой. В ряде отраслей, замечают аналитики, вторичные эффекты могут быть больше чем в два раза первичных. К ним Центробанк относит химическую, металлургическую и пищевую. При этом в сельском хозяйстве, в добыче нефти и газа и в операциях с недвижимостью всё наоборот: вторичные эффекты далеко не так масштабны.
В исследовании специалисты Банка России предупреждают о том, что при длительных ограничениях первичные эффекты могут стать постоянными и повлиять на спрос.
— В результате это приведет к банкротству многих компаний и потере потенциала на стороне предложения, — заметили они в исследовании. — Более того, вторичные шоки, порожденные такими первичными шоками, тоже превращаются в постоянно действующие.
Не так страшен ковид, как его малюют
Впрочем, даже на фоне подобного нагнетания Банка России остаётся место для оптимизма. Президент банка «Открытие» Михаил Задорнов на встрече с журналистами в Новосибирске 24 сентября заметил, что российская экономика, в отличие от ряда других стран, демонстрирует ту самую уверенную «галочку».
— Деловая активность демонстрирует букву V — то есть не какое-то замедленное восстановление, а именно отскок, который измеряется месяцами, — это достаточно очевидно, — сказал Михаил Задорнов. — Это особенность российской экономики: у нас маленькая доля малого и среднего бизнеса, туризма, не столь активны внутренние перевозки и сервис, как в Европе, и, конечно, здесь мы теряем меньше. Нашей экономике больший удар нанесло падение цен на нефть и уменьшение экспорта нефти, газа и металлов, чем пандемия.
С этим наблюдением согласились и аналитики «Райффайзенбанка». Самый большой вклад в восстановление экономики сегодня вносит промышленность и грузооборот. Оно идёт даже быстрее, чем в прогнозах, признали в банке.
— Однако мы видим признаки замедления оживления как в промышленном, так и в потребительском секторе, — добавили аналитики «Райффайзенбанка». — Есть риск возникновения «ямы»: активное восстановление финансировалось сэкономленными во время пандемии ресурсами, однако новые факторы роста могут несколько запоздать. На это дополнительно могут наложиться негативные эффекты «второй волны».
Сколько стоила пандемия
По оценке руководителя отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольги Беленькой, основные потери российской экономики пришлись на II квартал 2020 года — время жёстких карантинных ограничений.
В целом за квартал российский ВВП обвалился на 8% по отношению к прошлому году, потеряв более 2 миллиардов рублей. Экспорт и вовсе рухнул на 30%: по данным Банка России, если во II квартале 2019 года торговый баланс РФ в экспорте составил 101,4 миллиарда долларов, то в 2020 году — только 67,9 миллиарда долларов. Россияне стали беднее на 8%, и число тех, чей доход не дотягивает даже до прожиточного минимума, увеличилось на 1,3 миллиона человек.
Неожиданно быстрое восстановление экономики в III квартале Ольга Беленькая объясняет отложенным спросом (доходы у людей во время пандемии упали, но и расходы заметно сократились — тратить деньги было просто некуда), бюджетной поддержкой и снижением ключевой ставки.
— Тем не менее спрос на услуги полностью не восстановился, сохраняется слабость инвестиционного спроса и экспорта, безработица продолжает расти — если в феврале, по данным Росстата, в стране было 3,4 миллиона безработных, то в августе — уже 4,8 миллиона, — заметила эксперт «ФИНАМ».
То есть за время пандемии в России прибавилось 1,4 миллиона человек безработных — это примерно как если бы без работы осталась вся Казань (население 1,257 миллиона человек) или почти весь Екатеринбург (1,493 миллиона человек).
Михаил Задорнов в свою очередь подчеркнул, что рост безработных хоть и очень заметен, но всё же не тот, каким пугали в самом начале пандемии.
— Прирост заметный, но всё же не ужас-ужас, вполне нормальный прирост, — считает президент банка «Открытие». — В позапрошлый кризис, в 2009 году, уровень безработицы в России был примерно 8,5%.
Бюджетную поддержку в «ФИНАМ» предварительно оценивают в 3,9% ВВП — это около 4 триллионов рублей. Михаил Задорнов пояснил, что те меры, которые были приняты правительством, касались базовых секторов: поддержка автокомплекса, строительного комплекса, поддержка семей с детьми — все эти меры уже были так или иначе отработаны в предыдущие кризисы, так что реализовали их, по его мнению, быстро и правильно.
— Я не сторонник раздачи массово денег населению и бизнесу, к которому призывали многие экономисты, сравнивая нас с Германией, Францией или США. Для меня странно, почему нас сравнивают именно с этими странами, поскольку по уровню доходов и уровню развития мы должны себя сравнивать с Турцией, Бразилией и хотя бы Восточной Европой, — заметил Михаил Задорнов. — Поверьте, ни одна из этих стран больше, чем мы, в процентах к ВВП не оказывала поддержку. Нам, конечно, хотелось бы сравнивать себя с Германией, но, к сожалению, пока рано.
Впрочем, добавил президент банка «Открытие», серьёзные просчёты в действиях властей всё же были. В частности, перечень пострадавших отраслей бизнеса составлялся медленно и в него попали не все компании — просто потому, что в предоставлении помощи правительство опиралось на данные об основном виде деятельности компаний, которое могло не совпадать с реальными. В результате многие компании положенной им поддержки просто не получили.
Накроет ли экономику «вторая волна»
С начала сентября ситуация в мире снова начала ухудшаться, и некоторые страны вновь вводят ограничения. Хотя пока масштабные меры в виде общенационального карантина принял только Израиль — большинство стран стараются избежать ещё одного потрясения для экономики. Ольга Беленькая отметила, что пока не ожидает повторения весеннего сценария — да и испытания вакцин от коронавируса вышли на третью фазу, и велика вероятность, что какие-то из них успеют опередить «вторую волну» и выйти на рынок, сохранив в мире спокойствие — хотя бы экономическое.
Первые результаты в Новосибирске НГС подводил ещё в июне — уже тогда было понятно, сколько бизнесов не восстановятся в городе.