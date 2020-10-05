А ковид у вас почём? Во сколько обошлась пандемия экономике (безработных стало больше на целую Казань)

Мировую экономику в 2020 году изрядно тряхнуло, российской тоже немало досталось: тут свою роль сыграли и политика, и серьёзное падение цен на нефть, и, разумеется, пандемия коронавируса. Последняя вообще серьёзно обвалила доходы многих стран. В конце лета Банк России попытался оценить тот удар, который достался стране, и риски, которые ещё могут её ждать.



Аналитики Центробанка делят шоки для экономики на внешние и внутренние. Первые связаны с серьёзным падением экспорта — нефти и нефтепродуктов, металлов, машин и оборудования — из-за общего сокращения мировой торговли и, как следствие, падения внешнего спроса.



Внутренние шоки российской экономике обеспечило просевшее потребление самих россиян. С одной стороны, торговля многими товарами и услугами в России была фактически остановлена ограничительными мерами, с другой — люди сознательно сокращали потребление из-за риска заражения.



— Так, наиболее пострадавшими в период пандемии оказались туристические услуги, услуги гостиниц, ресторанов, кинотеатров, сфера спортивных мероприятий и прочие виды услуг, предполагающие коллективное участие, активную коммуникацию или массовое скопление людей, — поясняет Банк России в исследовании.

