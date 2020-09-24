Прожиточный минимум в 2021 году вырастет всего на 200 рублей

Замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов заявил, что величину прожиточного минимума в 2021 году предлагается установить на уровне 11 653 рублей. Об этом сообщает РИА «Новости». За 2-й квартал 2020 года величина прожиточного минимума составила 11 468 рублей.

— Прогнозная величина среднедушевого прожиточного минимума в целом по Российской Федерации в 2020 году составит 11 241 рубль. При условии его увеличения на индекс потребительских цен на 2021 год (3,7%) значение прожиточного минимума составит 11 653 рубля, — цитирует Пудова издание.