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Экология эксперт Нефтепродукты дойдут до Крыма? Крушение танкеров в Черном море может испортить россиянам не только новогодние каникулы

Нефтепродукты дойдут до Крыма? Крушение танкеров в Черном море может испортить россиянам не только новогодние каникулы

Последствия экологической катастрофы в Керченском проливе будут аукаться еще долго по всему побережью

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26 комментариев

Побережье Черного моря после крушения выглядит так — не лучшее место для отдыха

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15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера. Разлившиеся нефтепродукты привели к экологической катастрофе, которая распространяется по акватории Черного моря. Экологи и волонтеры, которые занимаются ликвидаций последствий, бьют тревогу и предупреждают, что совсем скоро загрязнения могут дойти до пляжей Крыма. А это омрачит и жизнь самих крымчан, и людей, которые приехали на полуостров на новогодние каникулы. О возможных сценариях рассказали волонтеры и экологи.

Из-за шторма в корпусах судов «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» образовались пробоины, после чего корабли разломило пополам. Танкеры перевозили 4250 и 4300 тонн мазута, 40% которых попали в Черное море. Президент Владимир Путин назвал крушение танкеров большой бедой и катастрофой во время прямой линии.

Побережье Краснодарского края накрыло нефтепродуктами, больше всего досталось акватории в районе Анапы. Загрязнено более 49 километров береговой линии, а спасатели с волонтерами уже неделю ликвидируют последствия разлива.

В Черноморском регионе пострадали и пляжи, и морские обитатели. Неравнодушные жители до сих пор отмывают птиц от нефтяной пленки.

— Я нашел птицу, полностью покрытую нефтью. Она сидела на берегу, не могла ни двигаться, ни летать. Мы обмыли ее прямо на месте и отвезли в пункт помощи. Но таких птиц — сотни. Это тяжело видеть, но еще сложнее не делать ничего. Таких историй много, и каждая показывает, что равнодушие сейчас — самое страшное, — рассказал один из волонтеров.

Пока же добровольцы не покладая рук очищают побережье вручную: собирают загрязненный песок, вытаскивают остатки нефти из воды с помощью сорбирующих материалов, сачков и сеток. Спасательные группы устанавливают боновые заграждения — специальные барьеры, которые не дают нефти распространяться дальше.

— Пятно мазута, которое распространяется по береговой линии, фактически можно собрать только механическим путем. Это сбор лопатами с песком и утилизация на полигоны. Пленка, которая плавает на водной глади, постепенно прибьется к берегу, — считает Евгений Шинкаревич, гендиректор Бюро экологической экспертизы, агротехнологий и микробиологии при ФБГОУ ВПО СПбГАУ. — Воду необходимо собирать и увозить на полигоны, а песок надо заменять полностью. И применять препараты, так называемые нефтедеструкторы, нецелесообразно на воде. Это будет не то что бесполезно — неэффективно.

Волонтеры находят погибших животных

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Защитники природы заявляют о том, что в Керченском проливе случилась крупнейшая экологическая катастрофа.

— Самое страшное — это не разовый выброс. Нефть будет всплывать постепенно, растягивая загрязнение на несколько месяцев. Урон от этого трудно переоценить, — говорит Алексей Горшков, координатор волонтерского штаба Керчь. — На суше нефтепродукты оседают в песке и почве, отравляя растения и создавая долгосрочные проблемы для экологии. Птицы, попадая в загрязненные участки, теряют способность летать, замерзают или умирают от отравления. А вода становится токсичной для всего живого. Рыбы, моллюски, морские млекопитающие — все под ударом.

Последствия катастрофы в Керченском проливе уже ощутили в Сочи — у берегов главного российского курорта находят полуживых птиц. Пернатых, покрытых черным слоем нефтепродуктов, обнаружили в Адлере и Имеретинской низменности. А прогнозы указывают на то, что число пострадавших от утечки нефтепродуктов птиц в регионе может увеличиваться. При этом жители Сочи опасаются, что ядовитые пятна могут дойти и до них.

Сейчас акватория выглядит вот так

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Крушение танкеров может совсем скоро обернуться серьезными проблемами для побережья самого Крыма, предупреждают экологи. Существует угроза, что нефтяное пятно, образовавшееся в результате аварии, достигнет пляжей региона.

Это не только ударит по экосистеме, но и испортит планы туристов, которые запланировали новогодний отдых в Крыму. Загрязненные пляжи и неприятный запах могут отпугнуть отдыхающих, испортив впечатления от праздника для тех, кто уже приобрел путевки.

— Нефтяное пятно опустилось на дно Черного моря, создав угрозу для всей экосистемы региона. Уже к воскресенью, 22 декабря, специалисты прогнозируют, что нефтепродукты начнут выбрасываться на побережье Крыма, — делает прогноз Алексей Горшков.

В первую очередь это коснется пляжей в районе Керчи, Аршинцево и Героевского.

В сложившейся ситуации крымские курорты могут столкнуться с волной отмен бронирований, что станет ощутимым ударом в праздничный сезон. Кроме того, ликвидация последствий разлива нефти требует значительных усилий и времени, а это значит, что восстановить экологическое состояние пляжей не только к Новому году, но и к лету будет непросто.

— Бензол, толуол, ксилол проникают в почву и воду, вызывая мутации у микроорганизмов. Эти вещества накапливаются в организмах рыб и птиц, делая их смертельно опасными для употребления. Даже после ликвидации пятна токсичные вещества могут остаться в песке и растениях на годы, — предупреждает эковолонтер Алексей Горшков.

Прибрежная полоса близ Анапы и Керчи покрылась нефтяными пятнами, загрязнение может дойти до Крыма

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Власти уже начали предпринимать меры по минимизации ущерба, однако успех операции зависит не только от масштаба загрязнения, но и погодных условий. Пока же туристам, которые планируют поездку в Крым на Новый год, стоит следить за развитием событий, чтобы своевременно скорректировать свои планы, если ситуация ухудшится.

В зимние каникулы россияне приезжают в Крым не только на новогоднюю ночь. Жители северных регионов страны хотят провести неделю и больше в теплом климате, наслаждаясь видами моря и целебным воздухом. Однако последствия крушения танкеров могут поставить под угрозу эти планы и привести к отказам от бронирования, а значит, и убыткам для самих жителей Крыма и отельеров.

Коротко об экологической катастрофе в Черном море смотрите в этом видео

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Комментарии
26
парацетамол
34 минуты
советские галоши, к сожалению, не вечны...другое дело что сейчас под величайшим управлением страна не производит даже галош...до сих пор, донашиваем советские обноски...
265889986
1 час
Главное для многих это слушать линии
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