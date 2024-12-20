На Алтае выпал черный снег, сельчане винят котельную завода — видео

Источник: Надежда Фурсова











Жители села Новороманово в Калманском районе Алтайского края жалуются на местный завод по переработке зерна. По их словам, из-за работы предприятия в населенном пункте сильно ухудшилась экология, а иногда даже выпадает черный снег. Помимо этого, завод якобы разбрасывает отходы по всему селу. О проблеме жители рассказали NGS22.RU.

Речь идет про Калманский комбинат хлебопродуктов. Сельчане рассказывают, что котельная завода работает на отходах от производства — гречневой шелухе, из-за чего по поселку летает сажа, из-за которой местные жителе не могут открывать окна или сушить белье на улице. Кроме того, зимой в селе выпадает черный снег.

— Дорога, дома, машины всегда в саже. Я с 2012 года живу в Новороманово, и это всегда было. Может не в таком количестве, но завод расширяется, объёма становится всё больше, по этому и последствия стали заметнее, — отметила одна из сельчанок в разговоре с NGS22.RU.

Источник: Надежда Фурсова

При этом сажа от котельной не единственная проблема, от которой страдают местные жители. По их словам, завод также якобы оставляет отходы прямо на территории села, например вывозит из на территорию старой нефтебазы.

— Кучи, да же горы отходов на территории села. Зимой их видно, летом из-за деревьев не заметно. У рядом живущих людей постоянные гости в виде грызунов. Эти горы могут «гореть» перегнивают, запах не очень конечно. Вот люди и бьют тревогу, потому что устали от всего этого, — пожаловалась местная жительница.

Один из сельчан также добавил, что раньше отходы завод вывозил на полигон бытовых отходов, однако потом его закрыли, и предприятие якобы приспособило под свалку территорию нефтебазы.

Источник: Надежда Фурсова

Обеспокоенные сельчане зимой этого года обращались в местный Роспотребнадзор. Специалисты выезжали на место и проводили замеры атмосферного воздуха в точках жилой застройки.

— Согласно результатам лабораторных испытаний, проведенных в феврале 2024 года, в атмосферном воздухе села Новороманово были выявлены превышения массовой концентрации углеродосодержащего аэрозоля на 0.11 мг/м3, — отметили в региональном Роспотребнадзоре.

Руководству предприятия тогда объявили предостережение о недопустимости нарушения требований санитарного законодательства.

Источник: Надежда Фурсова











Позже в ведомство поступила еще одна жалоба от сельчан по аналогичному вопросу. Если эксперты вновь обнаружат в образцах превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, то в сторону завода примут соответствующие меры.

Жалоба жителей Новороманово, которую они опубликовали в соцсетях, также заинтересовала алтайскую прокуратуру. Надзорное ведомство начало проверку, рассказали в ведомстве NGS22.RU.

Корреспондент NGS22.RU обратился за комментарием на завод, однако его руководство отказалось разговаривать.

Источник: Надежда Фурсова











Источник: Олег Федюнин