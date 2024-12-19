«Запрещается погрузка отходов из пустых контейнеров»: дачник засудил «САХ» за вывоз воздуха

Спор о том, нужно ли платить за пустые бачки, довел муниципальное предприятие и садоводов до суда Источник: Густаво Зырянов / NGS.ru, Илья Марьясов











В ноябре 2024 года арбитражный суд Новосибирской области вынес решение по необычному спору: региональный оператор попытался взыскать с дачного поселка недоплаченные деньги за вывоз мусора, но неожиданно проиграл. НГС пообщался с обеими сторонами по делу, изучил опубликованное решение и узнал, как дачникам удалось обыграть в суде регоператора по вывозу мусора, почему решение суда не устроило «Спецавтохозяйство», и как платить за вывоз твердых отходов меньше.

«Должны платить за вывоз воздуха»

В декабре 2023 года председатель СНТ «Железнодорожник» Илья Марьясов узнал, что является ответчиком по гражданскому иску от МУП «САХ». Он не слишком удивился: с региональным оператором его садоводство конфликтовало уже несколько лет — еще с тех пор, когда им была компания «Экология-Новосибирск».

Регоператор полагал, что садоводы слишком вольно относятся к своей обязанности платить за вывоз твердых коммунальных отходов и уменьшают положенную сумму на свой вкус. В свою очередь председатель СНТ был уверен: мусорщики требуют слишком много денег, ничем не обосновывая свои аппетиты.

— Подозрения, что региональный оператор как-то слишком много хочет, у меня возникли уже в первые месяцы сотрудничества. Я много лет председатель и хорошо знаю, сколько ТКО образуется у нас в СНТ в жаркие летние дни, а сколько, например, ранней осенью, — рассказал Илья Марьясов. — Раньше, когда я самостоятельно заключал договор с подрядчиком, сумма выходила гораздо меньше, даже если пересчитать с учетом более высоких тарифов. Неадекватно вырос ценник, в том числе, и в те месяцы, когда на дачах живет всего пара семей — так не бывает, не может мусор самозарождаться из воздуха. Я решил разобраться, в чем дело, и устроил на контейнерной площадке видеонаблюдение.

Траты на уличную видеокамеру окупились: оказалось, что никто чужой дачной помойкой не пользуется, а бытовые отходы самозарождаться действительно не способны. Зато если поднимать и опрокидывать в мусоровоз пустые бачки, можно выставлять куда более внушительные счета.

— За 2023 год, по поводу которого мы судились, СНТ заплатило за вывоз ТКО 206 тысяч рублей. МУП САХ хотело еще 75 тысяч рублей за воздух плюс почти 18 тысяч неустойки. Может показаться, что это не та сумма, из-за которой стоит год судиться. Но это деньги моих садоводов, значительная часть которых — пенсионеры, — рассказал Илья Марьясов.

Несколько лет садоводы и мусорщики ограничивались перепиской, которая не приводила ни к какому результату, кроме все возрастающего взаимного раздражения. И количества видеодоказательств, которые председатель сохранял на случай вероятного разбирательства.

— Не знаю, от жадности или от лени это делается, но думаю, тут все вместе. Сначала водителю лень выйти из кабины и посмотреть, какой бачок хорошо загружен, а в каком один фантик от конфеты. Потом менеджеру лень посмотреть видео, которое я ему заботливо собрал и прислал, заодно и бухгалтеру ничего не надо пересчитывать, — пошутил председатель.

Порой мусорщики поднимают за раз два контейнера. По словам председателя СНТ, на чистоте площадки такая оптимизация сказывается наихудшим образом Источник: Илья Марьясов











Согласно тексту опубликованного на сайте Арбитражного суда Новосибирской области решения, претензий у спецавтохозяйства к дачникам было немало. Во-первых, по мнению истца, садоводы нарушили условия подписания договора: сначала тянули с этим всю зиму, а потом по весне вместо того, чтобы поставить подпись в присланном типовом документе, направили другую, также не подписанную версию, которая мусорщиков категорически не устроила.

— Никакого нарушения условий [подписания договора] не было: в зимние месяцы наше СНТ не производит ТКО — а значит и необходимости вывозить мусор нет, — уверен председатель. — Когда началась весна, я прислал им альтернативную версию договора с приложениями, не подписанную именно потому, что был готов к дальнейшему диалогу. Типовой договор меня не устроил, потому что согласно ему СНТ должно было платить за вывоз мусора, вывоз воздуха, за каждый день просрочки оплаты. А МУП «САХ» могло работать как угодно и при этом не отвечать ни за что, даже за нарушение графика.

В результате сложилась парадоксальная ситуация: договор юридически заключен не был, фактически выполнялся, но каждой из сторон — на собственных условиях. Мусорщики нарушали график и регулярно требовали с СНТ денег за поднятие пустых баков. Садоводы платили только за реально опустошенные контейнеры.

Когда МУП «САХ» подало иск в суд, СНТ «Железнодорожник» немедленно озвучило встречные требования: признать договор заключенным на своих условиях, чтобы впредь мусорщиков можно было наказывать рублем за нарушение графика (а значит, за грязную контейнерную площадку).

— Представитель МУП «САХ» ссылалась на то, что объем вывезенного мусора подтверждает трекинг мусоровозов. Мягко говоря, странный аргумент — он смутил не только меня, но и судью, — рассказал Илья Марьясов. — В свою очередь наша представитель в качестве доказательств ссылалась на видеозаписи и стоп-кадры, подтверждающие, что водители просто поднимали пустые баки. Представляете, сколько мы наснимали за летний сезон? Сначала мне пришлось отсмотреть все это видео, выбрать нужные моменты, расписать происходящее в документах. Потом все это пришлось отсматривать судье, и, если честно, мне перед ней даже неудобно было. Водители порой вели себя так, что показывать это женщине было неловко.

Иногда, говорит председатель, работники МУП САХ, наоборот, оставляли баки невывезенными Источник: Илья Марьясов











Разбирательство шло почти год, и в ноябре 2024 года суд вынес решение: садоводы мусорщикам ничего сверх уже заплаченного не должны. Кроме того, судья запретила МУП «САХ» вывозить воздух и обязала внести в договор несколько предложенных садоводами пунктов. Один из них выглядит как образчик кафкианского юмора:

— Погрузка твердых коммунальных отходов осуществляется представителем регионального оператора только из заполненных контейнеров. Запрещается погрузка твёрдых коммунальных отходов из пустых контейнеров, — указано в решении суда.

Еще не точка

Представителей муниципального предприятия итог разбирательства закономерно не устроил, но и считать его окончательным было преждевременно. 16 декабря 2024 года «САХ» подал жалобу на решение первой инстанции в 7 апелляционный суд.

На вопрос, что именно судья неправильно оценила в деле, представитель МУП осторожно ответила, что все доводы «САХ» изложены в апелляционной жалобе. Судя по ней (текст жалобы есть в распоряжении НГС), регоператор не только полагает, что договор может быть типовым, но и оказался в так называемой «идеальной вилке».

С одной стороны, МУП «САХ» не может принуждать клиента выбрать способ учета вывезенного мусора (их три, и измерения предусмотрены, только если отходы считают по весу). Одновременно с этим Правила коммерческого учета ТКО категорически заявляют, что для собственника мусора способов рассчитать его количество только два: по нормативу или по количеству и объему баков. А значит, как бы ни повел себя регоператор, нарушит закон и останется виноват.

На вопрос, действительно ли считается вывезенным контейнер, который водитель мусоровоза поднимает пустым, начальник отдела внешних коммуникаций МУП «САХ» Елена Мухачева ответила, что работник обязан поднять все, что увидит на площадке.

— Экипажи МУП «САХ» в соответствии с правилами СанПиН обязаны опустошать контейнеры для накопления ТКО независимо от того, наполнены они полностью либо частично, — объяснила она. — Контроль наполнения контейнеров и определения их количества договорными отношениями и нормами действующего законодательства возложены на потребителя. В случае, если количество контейнеров превышает потребности, либо если они не накапливают отходы в полном объеме, потребитель обязан их снять с контейнерной площадки, а также проинформировать регионального оператора об уменьшении количества вывозимых отходов и необходимости внести изменения в действующий договор.

Иногда спецмашина приходит днем, иногда — рано утром Источник: Илья Марьясов











Иными словами, согласно позиции предприятия, садоводы должны сами следить, сколько мусора у них собралось, и если какой-то из контейнеров пуст, своевременно убирать его с площадки до визита мусоровоза.

— Считаем, что потребитель уклоняется от своих обязанностей, перекладывая ответственность и вину за это на регионального оператора. Это противоречит действующему законодательству. Точку в этой истории поставит суд, — резюмировала Елена Мухачева.

Примерно таким же образом закончил свой рассказ о взаимоотношении с регоператором и председатель СНТ:

— Будем судиться дальше, — заявил он. — Самое смешное и одновременно самое грустное, что платить за наши судебные споры будет город Новосибирск. Госпошлина за подачу апелляции у нас теперь составляет 30 тысяч рублей, платит ее тот, кто обращается с жалобой. А МУП, как понятно из названия, муниципальное предприятие, которое живет от городского бюджета.