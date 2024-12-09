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Экология Новосибирцев предупредили о грязи в воздухе — что говорят синоптики

Новосибирцев предупредили о грязи в воздухе — что говорят синоптики

В городе ожидаются неблагоприятные метеоусловия

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5 комментариев

Режим неблагоприятий метеусловий продлится сутки

Источник:

В Новосибирске в ближайшие сутки возможно ухудшение качества воздуха. Предупреждение об этом появилось на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

В городе прогнозируются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в воздухе I степени опасности. Они ожидаются с 18:00 9 декабря по 18:00 10 декабря.

На сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» уточняется, что ночью 10 декабря в Новосибирске температура составит -21…- 19 градусов, в пригороде — 24…22 градуса мороза. Днем воздух прогреется до -18…-16 градусов.

Ветер будет юго-западный, в ночное время его скорость составит 2-7 метров в секунду, днем — 4-9 метров в секунду.

Недавно стало известно, какая погода ждет новосибирцев на этой неделе. К выходным в городе прогнозируется потепление.

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Комментарии
5
Гость
13 минут
Что говорят экологи?
Гость
14 минут
На Столицу Кузбасса похоже...
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