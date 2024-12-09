Новосибирцев предупредили о грязи в воздухе — что говорят синоптики

Режим неблагоприятий метеусловий продлится сутки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в ближайшие сутки возможно ухудшение качества воздуха. Предупреждение об этом появилось на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

В городе прогнозируются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в воздухе I степени опасности. Они ожидаются с 18:00 9 декабря по 18:00 10 декабря.

На сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» уточняется, что ночью 10 декабря в Новосибирске температура составит -21…- 19 градусов, в пригороде — 24…22 градуса мороза. Днем воздух прогреется до -18…-16 градусов.

Ветер будет юго-западный, в ночное время его скорость составит 2-7 метров в секунду, днем — 4-9 метров в секунду.