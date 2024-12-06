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Экология Новый год в Новосибирске В Новосибирск привезли более 9 тысяч новогодних деревьев — их доставили из четырех регионов

В Новосибирск привезли более 9 тысяч новогодних деревьев — их доставили из четырех регионов

Все деревья прошли фитосанитарный контроль

399
3 комментария

В городе открылось 35 елочных базаров

Источник:

В Новосибирск поступили первые партии новогодних деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

По данным ведомства, к предстоящим новогодним праздникам в Новосибирск привезли 9314 елей, сосен и пихт. Их доставили из Кемеровской и Курганской областей, а также из Республики Алтай и Башкортостана. Все хвойные деревья прошли фитосанитарный контроль.

В Россельхознадзоре отметили, что хвойные деревья являются продукцией высокого фитосанитарного риска, поэтому при ввозе должны сопровождаться карантинными сертификатами.

Ранее в Новосибирске открылись елочные базары, в этом году их 35. Мы составили карту мест, где вы можете купить хвойное дерево к Новому году.

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Комментарии
4
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
6 минут
Каму эта нада? А никому нинада! Каму эта нужна? Никому нинужна!😼
Гость
25 минут
У меня на участке 10 хвойных декоративные кедры. Такие которые очень медленно растут ну очень медленно. За 10 лет метр.
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