В Новосибирск привезли более 9 тысяч новогодних деревьев — их доставили из четырех регионов

В Новосибирск поступили первые партии новогодних деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
По данным ведомства, к предстоящим новогодним праздникам в Новосибирск привезли 9314 елей, сосен и пихт. Их доставили из Кемеровской и Курганской областей, а также из Республики Алтай и Башкортостана. Все хвойные деревья прошли фитосанитарный контроль.
В Россельхознадзоре отметили, что хвойные деревья являются продукцией высокого фитосанитарного риска, поэтому при ввозе должны сопровождаться карантинными сертификатами.
Ранее в Новосибирске открылись елочные базары, в этом году их 35. Мы составили карту мест, где вы можете купить хвойное дерево к Новому году.