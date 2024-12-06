В Новосибирск привезли более 9 тысяч новогодних деревьев — их доставили из четырех регионов

В городе открылось 35 елочных базаров Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирск поступили первые партии новогодних деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

По данным ведомства, к предстоящим новогодним праздникам в Новосибирск привезли 9314 елей, сосен и пихт. Их доставили из Кемеровской и Курганской областей, а также из Республики Алтай и Башкортостана. Все хвойные деревья прошли фитосанитарный контроль.

В Россельхознадзоре отметили, что хвойные деревья являются продукцией высокого фитосанитарного риска, поэтому при ввозе должны сопровождаться карантинными сертификатами.