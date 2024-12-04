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Экология Мэрия Новосибирска назвала причину странного тумана над 1-й Ельцовкой

Мэрия Новосибирска назвала причину странного тумана над 1-й Ельцовкой

Проблему уже устранили

1 441
13 комментариев

Фото пара над рекой выложили в местном чате

Источник:

Мэрия Новосибирска сообщила, что причиной парения реки 1-я Ельцовка стал сброс стоков из теплотрассы.

В конце ноября от реки 1-я Ельцовка шло испарение со стойким химическим запахом. Жители Заельцовского района сфотографировали его в районе улицы Кавалерийской.

На запрос НГС в мэрии Новосибирска называли причину этого явления.

— Парение реки связано со сбросами дренажных стоков из теплотрассы в дренаж от ЦТП. Возможной причиной сбросов является наличие дефектов в системе теплоснабжения, — сообщили в городской администрации.

В «Сибирской генерирующей компании» НГС объяснили, что проводили слив после дренирования теплосети. Это было нужно для устранения дефекта. В компании не уверены, что туман образовался именно из-за этой процедуры.

— В данный момент сливов воды нет, — добавили в ресурсоснабжающей компании. — Дефект был устранен 27 ноября. Запахов у воды из теплосети быть не может, это очищенная подготовленная вода.

В Сибирском межрегиональном управлении Росприроднадзора НГС сообщили, что река 1-я Ельцовка подлежит региональному государственному экологическому контролю, и оснований для проведения надзорных мероприятий нет.

В октябре специалисты Росприроднадзора искали признаки загрязнения в Ине после того, как вода у берегов реки окрасилась в желтый цвет.

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Новосибирск 1-я Ельцовка Река Сброс в реку СГК
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Комментарии
13
Zemb
55 минут
ну точно э, мы про вонь в городе 3 года слушали "воробьи напукали", а потом и крайнего нашли и ущерба ему экологического на полтора лярда выписали.. кудряши, нет не помним?
266689839
39 минут
"Сиреневый туман над нами проплывает", у семи нянек дитя без глаза, это про наших чинуш.
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