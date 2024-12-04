Мэрия Новосибирска назвала причину странного тумана над 1-й Ельцовкой

Фото пара над рекой выложили в местном чате Источник: Евгения Машина











Мэрия Новосибирска сообщила, что причиной парения реки 1-я Ельцовка стал сброс стоков из теплотрассы.

В конце ноября от реки 1-я Ельцовка шло испарение со стойким химическим запахом. Жители Заельцовского района сфотографировали его в районе улицы Кавалерийской.

На запрос НГС в мэрии Новосибирска называли причину этого явления.

— Парение реки связано со сбросами дренажных стоков из теплотрассы в дренаж от ЦТП. Возможной причиной сбросов является наличие дефектов в системе теплоснабжения, — сообщили в городской администрации.

В «Сибирской генерирующей компании» НГС объяснили, что проводили слив после дренирования теплосети. Это было нужно для устранения дефекта. В компании не уверены, что туман образовался именно из-за этой процедуры.

— В данный момент сливов воды нет, — добавили в ресурсоснабжающей компании. — Дефект был устранен 27 ноября. Запахов у воды из теплосети быть не может, это очищенная подготовленная вода.

В Сибирском межрегиональном управлении Росприроднадзора НГС сообщили, что река 1-я Ельцовка подлежит региональному государственному экологическому контролю, и оснований для проведения надзорных мероприятий нет.