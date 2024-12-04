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Экология Фотоловушки и дроны: как в Новосибирской области спасают молодые сосны — фоторепортаж

Фотоловушки и дроны: как в Новосибирской области спасают молодые сосны — фоторепортаж

Лесхозы заготовят порядка 10 тысяч молодых хвойных деревьев к празднику

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1 комментарий

Сезон заготовки продлится до конца декабря

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В Новосибирской области в преддверии Нового года усилили лесную охрану. В регионе ведется заготовка новогодних деревьев, поэтому проводится патрулирование, чтобы пресечь незаконную вырубку.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посетил Новосибирское лесничество и узнал, как охраняют, а также заготавливают к празднику молодые сосны. Смотрите в нашем фоторепортаже.

Заготовка деревьев проходит во время рубок ухода

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В пресс-службе минприроды региона объяснили, что сезон заготовки хвойных пород продлится до конца декабря. Он проходит во время рубок ухода (так называют вид ухода за лесом, при котором специалисты избавляются от нежелательных насаждений).

Во время заготовки сотрудники проводят прочистку лесных культур — убирают деревья с дефектами

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— Лес от этих рубок не страдает. Поэтому, покупая елку на базаре, жители могут не переживать, что стали частью чего-то деструктивного, наоборот, прочистка позволяет другим насаждениям получать больше света и пространства для роста, — сообщил Носков.

Рубка нежелательных деревьев создает условия для лучшего роста оставшихся растений

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По словам лесничего Дмитрий Изотова, работники проводят прочистку лесных культур — убирают фаутные деревья (те, у которых есть дефекты), а также отставшие в росте. Это создает условия для лучшего развития оставшихся пород.

— Например, садится 5000 деревьев, со временем должно оставаться 400-300 штук на гектаре, чтобы был лучший рост, когда делаем прочистку. Растет лучше, питательных веществ больше бы оставалось на этом же месте, — сказал Дмитрий Изотов.

Там, где находится хвойных молодняк, лесничие устанавливают фотоловушки от черных лесорубов

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В предпраздничный период в регионе ожидается незаконная заготовка новогодних елей. Там, где растут молодые хвойные деревья, специалисты устанавливают фотоловушки.

— В режиме реального времени отслеживаем: если есть какие-то движения, фотоловушка присылает нам информацию. Мы это сразу фиксируем, выезжаем, оперативно передаем силовикам, — сказал Георгий Носков.

Устройства незаметны для нарушителей в темное время

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Устройство, по словам специалиста, нарушители в темное время не заметят: его стараются поставить подальше от глаз и замаскировать. При этом сама фотоловушка сможет увидеть человека, а если ее снимут, лесничим придет сигнал об этом.

Информацию о нарушителях, снятых в лесу фотоловушкой, передают полицейским

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Работа с такими устройствами приносит результаты. В этом году силовики задержали людей, которые нелегально срубили 50 елей. Нарушителей отследили по камерам — сумма вреда составила около миллиона рублей.

В охране деревьев участвуют дроны и камеры

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—  Все эти хвойные молодняки мы осматриваем, патрулируем в ежедневном режиме. Но невозможно приставить человека к каждому дереву, чтобы он охранял. Поэтому нам помогают фотоловушки, дроны, камеры, — объяснил Георгий Носков.

Патрулирование хвойного молодняка проходит ежедневно

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Он добавил, что в предновогодний период лесничие больше следят за молодыми хвойными деревьями, но и о взрослых растениях не забывают. Их также круглогодично охраняют.

К Новому году лесхозы региона заготовят порядка 10 тысяч молодых хвойных деревьев

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Главную новогоднюю елку Новосибирска установили в Театральном сквере. Также в городе украсили улицу Ленина. Посмотрите в фоторепортаже, как изменился центр города.

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Новый год Новосибирская область Черные лесорубы Новогодняя елка
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Комментарии
1
Гость
3 минуты
Раньше на месте микрорайона Мартышкин двор был лес. Мы туда за ёлкой ходили)
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