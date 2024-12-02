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Экология В Новосибирске снова начнет работать «Тайгер-Сибирь» — компания вывозит сортированный мусор

В Новосибирске снова начнет работать «Тайгер-Сибирь» — компания вывозит сортированный мусор

Осенью МУП «САХ» решил не продлевать контракт с организацией

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11 комментариев

Компания приостановила работу в конце октября

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После нескольких месяцев разбирательств компания «Тайгер-Сибирь» и МУП «САХ» возобновили сотрудничество. Теперь из зеленых кубов и желтых сеток для вторсырья снова будут вывозить сортированный мусор. Об этом сообщили в Telegram-канале регоператора.

— Компания-собственник высоких жёлтых сеток и зелёных кубов возобновляет вывоз вторсырья из своих контейнеров, — говорится в сообщении.

Напомним, что 25 октября сообщество «Тайгер-Сибирь» во «ВКонтакте» сообщило, что компания приостанавливает практику раздельного сбора отходов в Новосибирске. Причиной стало то, что региональный оператор в Новосибирской области не продлил договор с организацией, тем самым отказавшись от ее услуг. Более подробно прочитать об этой истории можно в нашем материале.

Сейчас, как отмечают в МУП «САХ», все разногласия между региональным оператором и «Тайгер-Сибирь» урегулированы.

Ранее НГС писал о том, что новосибирцы месяцами добиваются замены сломанных мусорных контейнеров.

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Новосибирск МУП САХ Раздельный мусор
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Комментарии
11
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1 час
Наконец-то! Молодцы, ребята!
Гость
1 час
Здравый смысл восторжествовал, ура!
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