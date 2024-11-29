Был сильный химический запах: на улицы Новосибирска выехала лаборатория на колесах — что ищут эксперты

В специальной мобильной лаборатории есть приборы для взятия проб воздуха Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











29 ноября сотрудники Западно-Сибирского УГМС и регионального Минприроды взяли пробы воздуха в Новосибирске. Они обследовали территорию недалеко от горбольницы в Заельцовском районе. Ранее жители сообщали о посторонних запахах в воздухе в этом районе.

В 2024 году в Новосибирской области для анализа качества воздуха используют автомобиль Западно-Сибирского УГМС со специальным оборудованием.

— Передвижная лаборатория позволяет вблизи промышленных площадок проводить отбор проб атмосферного воздуха, не заходя на предприятие. По результатам отбора мы анализируем, есть ли превышение нормативов загрязняющих веществ, — рассказал Руслан Гуляев, начальник отдела государственного экологического надзора Минприроды Новосибирской области.

С помощью машины Гидрометцентр может оперативно реагировать на жалобы жителей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В случае если эксперты находят превышения показателей, то они выясняют, у каких предприятий в определенной зоне есть аналогичные вещества в выбросах. После этого проверяют сами производства. Если там находят нарушения, то предприятия привлекают к административной ответственности.

Представитель Минприроды отметил, что передвижная лаборатория помогает более оперативно реагировать на обращения новосибирцев и быстрее выявлять источники загрязнения.

— Новая машина выручает, и хорошо, что в городе такая есть. Это помогает в дополнительных исследованиях. Она у нас второй год, — отметила Любовь Синявская, сотрудник Западно-Сибирского УГМС Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В этот раз проверили территорию рядом с горбольницей, потому что с 2023 года жители ближайших домов сообщали о сильном химическом запахе. Это может указывать на загрязнение воздуха.

— Рядом с горбольницей находятся несколько промышленных площадок, на которых осуществляют деятельность крупные предприятия, в том числе стекольное производство, производство полимерных изделий, оптических приборов, и даже есть обработка в гальванических ваннах. Поэтому мы решили сегодня провести отбор проб атмосферного воздуха, посмотреть, какое качество сейчас, — объяснил Руслан Гуляев.

Новосибирцы с 2023 года сообщали о неприятном запахе недалеко от горбольницы в Заельцовском районе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Проверки на предприятиях города проводили и раньше. На некоторых нашли нарушения, поэтому компании получили предостережения. Сейчас они устраняют нарушения.

В начале июня в районе горбольницы тоже проводили отбор проб воздуха. В них нашли незначительные превышения по количеству взвешенных веществ (пыли и твердых частиц) и фенолов. В воздухе находили продукты сгорания, сжигания топлива и выбросы от автотранспорта.

— Чаще всего в первую очередь это взвешенные вещества. Можно даже видеть визуально пыль на территории города. Это может быть и от стройки, это может быть и применение каких-то сыпучих материалов противогололедных в зимний период. Взвешенные вещества в первую очередь, — назвал Руслан Гуляев основные факторы загрязнения.

Если предприятия города не реагируют на предостережения от контролирующих органов, то могут получить штрафы от 20 до 100 тысяч рублей.

На участке взяли пробы воздуха, чтобы проверить его на содержание серы, фенола и формальдегида. Это вещества, которые могут попадать в воздух в результате промышленных выбросов. Химический анализ проб проведут в лаборатории.

Одна из причин загрязнения воздуха в Новосибирске — автомобили Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На вопрос о том, находили ли в Новосибирске загрязнения воздуха в этом году, ответила Любовь Синявская, начальник службы мониторинга окружающей среды Западно-Сибирского УГМС:

— Есть небольшие превышения по взвешенным веществам, по диоксиду азота бывают. А в общем, у нас всё нормально, город неплохой.