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Экология Росприроднадзор требует почти миллиард у новосибирского Толмачёво — в чем может быть виноват аэропорт

Росприроднадзор требует почти миллиард у новосибирского Толмачёво — в чем может быть виноват аэропорт

Иск от ведомства поступил в суд в конце прошлой недели

793
3 комментария

По данным источника НГС, иск касается загрязнения болот

Сибирское управление Росприроднадзора подало иск к АО «Аэропорт Толмачёво». Материалы поступили в суд 8 ноября, следует из картотеки дел Арбитражного суда Новосибирской области.

Сумма требований превышает 935 миллионов рублей. Официальных заявлений от ведомства на момент публикации не поступало, НГС направил запрос в Росприроднадзор, чтобы узнать о причинах иска. В пресс-службе Толмачёво не удалось оперативно получить комментарий, в аэропорт направлен запрос.

По данным источника НГС, претензии природоохранного ведомства могут касаться слива сточных вод в болота Толмачевские Согры.

Ведомство проводило проверку по факту загрязнения болот в 2021 году. Тогда из-за слива стоков возбудили административное дело, но о причастности АО «Аэропорт Толмачёво» к правонарушению не сообщалось.

Ранее НГС писал о начале суда над начальником левобережного мусорного полигона — пожар в мае загрязнил воздух.

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Комментарии
3
mirror
1 минута
Природу надо беречь. Но скоро до той же М-вы авиабилеты будут стоить в районе 1 млн. руб.
ruterist
11 минут
😂
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