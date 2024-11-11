Росприроднадзор требует почти миллиард у новосибирского Толмачёво — в чем может быть виноват аэропорт

По данным источника НГС, иск касается загрязнения болот Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сибирское управление Росприроднадзора подало иск к АО «Аэропорт Толмачёво». Материалы поступили в суд 8 ноября, следует из картотеки дел Арбитражного суда Новосибирской области.

Сумма требований превышает 935 миллионов рублей. Официальных заявлений от ведомства на момент публикации не поступало, НГС направил запрос в Росприроднадзор, чтобы узнать о причинах иска. В пресс-службе Толмачёво не удалось оперативно получить комментарий, в аэропорт направлен запрос.

По данным источника НГС, претензии природоохранного ведомства могут касаться слива сточных вод в болота Толмачевские Согры.

Ведомство проводило проверку по факту загрязнения болот в 2021 году. Тогда из-за слива стоков возбудили административное дело, но о причастности АО «Аэропорт Толмачёво» к правонарушению не сообщалось.