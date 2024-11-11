Разноцветным становится Черное море? Эксперты — о том, доплывут ли до наших берегов гигантские мусорные острова

Пока в Черном море нет мусорных островов, но количества пластика в его водах растет с каждым годом. Вид на Черное море из космоса, с МКС Источник: Орбитальная галерея космонавта Олега Артемьева roscosmos.ru











По данным ученых, концентрация мусора и микропластика в воде неуклонно повышается. Почему загрязняется наше самое теплое море и связано ли это с повышенной концентрацией отдыхающих, журналист MSK1.RU поговорила со специалистами, которые много лет исследуют эту проблему.

Мусор прибрежный, центральный и криминальный

Осенние штормы уже начали выносить на крымские пляжи прибрежный мусор — самый многочисленный в Черном море Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU











Закрылся курортный сезон, и первые осенние штормы вынесли на пляжи Крыма и Краснодарского края то, что за лето оказалось в прибрежных водах. На серой гальке и желтом песке загорелись яркими цветами пластиковые бутылки, пакеты и множество другой упаковки, крышки, одноразовая посуда, обрывки матрасов, надувных кругов и прочий полиэтиленовый мусор. Пляжи, расположенные в черте города, очистят от штормовых «подарков». А остальные участки побережья будут зарастать мусором до начала следующего купального сезона, пока их не возьмут в аренду для устройства пляжей.

Но часть мусора не добирается до берега, покоясь на морских волнах. В Тихом, Атлантическом и Индийском океанах они собираются в огромные мусорные острова — океанические течения и ветер формируют круговороты, благодаря которым сор сбивается в огромные кучи. Например, Большое тихоокеанское мусорное пятно по размерам сопоставимо с тремя Франциями. И 90 процентов его мусора составляет именно пластик. Грозит ли Черному морю появление своих мусорных островов, ведь курортников на его побережье становится всё больше, а пластик в пляжных принадлежностях используется всё активнее?

Большое мусорное пятно в Тихом океане уже достигло по площади трех Франций. 90 процентов мусора в нем составляет пластик Источник: Ocean Cleanup











— Пластик попадает в море тремя путями, — объясняет Филипп Сапожников, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН. — В первом случае — с ветром и волнами с берега в прибрежные воды. Штормами мусор выносит обратно на берег, он трется о скалы, о гальку. Затем снова попадает в море, и так прибрежно-морской пластик может довольно долго циркулировать между берегом и водой, пока не скроется под водой.

Пляж крымского поселка Малый Маяк. Под убранными на зиму тентами пляжей загорают не отдыхающие, а пластиковый мусор Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU











Именно прибрежно-морской пластик, по данным ученых, составляет основной мусор, плавающий в Черном море.

— Способствуют концентрации прибрежно-морского пластика и течения. Например, у нас в Севастопольской бухте есть место, в котором скапливается весь пластиковый мусор, попадающий в море. С берега его не видно, а с воды зрелище удручающее — несколько КАМАЗов пластиковых бутылок и прочего добра сконцентрировано в одном месте, — рассказывает Елена Сибирцова, кандидат биологических наук, научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН. — Штормами всю эту кучу выносит на берег, с берега обратно, и так, пока пластик не разрушится.

Следующий путь мусора в морскую пучину — реки, впадающие в Черное море.

— Реки весной размывают берега, в русла попадает окружающий мусор, который вместе с потоком воды выплескивается в море, — объясняет кандидат биологических наук Филипп Сапожников. — Еще одна серьезная проблема последних лет, вызванная изменением климата, — сильные летние ливни. Они заставляют реки выходить из берегов и затапливать большие территории. Такие потопы часты в Ялте, Керчи, Сочи, Туапсе, Геленджике, Джубге. Их последствия — загрязнение моря всевозможным пластиком.

Ну а в следующем способе загрязнении моря виноваты его временные обитатели — моряки и рыбаки.

— Пластик, который попадает в море с кораблей, — это запрещенный мусор, — объясняет кандидат биологических наук Филипп Сапожников. — Международная конвенция по охране человеческой жизни на море SOLAS устанавливает правила поведения и стандарты по эксплуатации судов. Морские законы не хуже сухопутных — в них всё регламентировано. Так вот, этой конвенцией запрещено выбрасывать любой мусор с кораблей за борт. Но далеко не все судовые команды следят за ее выполнением. И корабельный мусор составляет значительную часть пластика, загрязняющего воды.

​​​​​​​​​​​​​​Кстати, исследователи мусорных островов в Тихом и Атлантических океанах установили, что на 40 процентов они состоят из морского хлама — сетей, буйков, веревок, контейнеров, бочек.

Не редкий матрас доходит до середины моря

​​​​​​​​​​​​​​К счастью, в центре Черного моря пока нет мусорных островов. Но тем не менее при исследованиях его вод ученые наблюдали скопления крупногабаритного пластика — не только морского мусора, но и пляжных принадлежностей: надувных матрасов, палаток, пластиковых навесов и прочего инвентаря.

— Откуда матрасы берутся в центре Черного моря? Начинается сильный ветер, шторм, и отдыхающие спешат спрятаться под крышей, быстро покидают берег, забывая часть вещей. А легкие предметы, обладающие большой парусностью, например те же матрасы, круги, подхватываются порывами ветра, уносятся в море, и так они достигают его центральных вод, — рассказывает биолог Филипп Сапожников.

Как известно, в Черном море есть два сильных круговых течения — они называются «очки Книповича» по имени открывшего их океанолога Николая Книповича. Именно в них и скапливается весь мусор, достигающий центра моря. Именно его супершторм в ноябре 2023 года выбросил на крымское побережье. Коммунальные службы, нужно отдать им должное, справились тогда с хламом из морских пучин довольно быстро — в течение недели.

Островов хоть и нет, но мусора — море Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU











— Пока мусорные острова Черному морю не грозят: пластиковых отходов мало, для того чтобы собираться в гигантские свалки. К тому же пластиковая бутылка или тот же матрас не вечно путешествует по волнам, — рассказывает Филипп Сапожников, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН. — Солнце, воздух и вода заставляют пластик биодеградировать: матрасы нагреваются, лопаются, постепенно разваливаются на более мелкие части и идут на дно в слой сероводорода. А затем крошатся на микрочастицы — микропластик.

С 2016 года специалисты Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН занимаются ежемесячным мониторингом рекреационных зон Севастопольской бухты. А с 2018 года прицельно следят за семью точками побережья, чтобы понять, как ведет себя микропластик в Черном море.

— Уже в 2016 году в воде и грунте были высоки показатели микропластика, размером от 0,3 до 5 миллиметров, — рассказывает кандидат биологических наук Елена Сибирцова. — Концентрация была до 38 единиц на литр, это соответствует курортным регионам Средиземного моря. Хотя в Средиземном море есть побережья с очень высокой долей микропластика до 300 единиц — это Тунис, Лигурийское побережье. Постепенно число единиц микропластика стало увеличиваться — с 2018 года по 2024-й их стало больше в полтора, а в некоторых местах в шесть раз. Сейчас наше севастопольское побережье сопоставимо по концентрации с Эгейским морем у пляжей Крита — от 77 до 120 единиц микропластика на литр. Но при этом есть и хорошие новости: на трех севастопольских пляжах, которые мы мониторим, фиксируется динамика стабилизации. Возможно, дала эффект постковидная низкая посещаемость этих курортных зон. Но есть версия и социальной роли — люди стали вести себя более осознанно, не мусорить на пляжах, стало больше контейнеров для отходов, пляжи начали более тщательно убирать.

Почти в каждом из нас есть микропластик

— Есть две концепции: одна утверждает, что микропластик вреден; другая — что он не несет вред здоровью, — рассказывает биолог Филипп Сапожников. — Сам полиэтилен не токсичен, но он может быть пропитан красителями, соединениями тяжелых металлов. Если микропластик попадает в ЖКТ микроорганизмов, они могут погибнуть. Могут пострадать и мальки рыб от непереваренного микропластика.

От пластика страдают все обитатели морей и океанов, даже очень крупные — тихоокеанская черепаха не смогла самостоятельно освободиться от сетей Источник: Ocean Cleanup, экологический проект по очистке океанов











А еще по пищевой цепочке микропластик легко попадает в организмы людей.

— Микропластик размером до 5 миллиметров легко может съесть зоопланктон, приняв его за микроводоросли. Рыбы, питающиеся зоопланктоном, получают микропластик вместе с кормом. Далее по цепочке он попадает в желудок человека, — объясняет кандидат биологических наук Елена Сибирцова. — Часть микропластика естественным путем выходит из организма, другая же может откладываться в жировой ткани. Они могут содержать токсичные вещества, ведь большое число микропластика попадает в море вместе с дождевой водой, которая смывает с асфальтированных дорог, например, частицы шин. Крошечные частицы пластика могут прилетать в море с городских свалок вместе с ветровыми потоками. Такой микропластик, попав в организм человека, точно его не оздоровит.

Но пока рецепта избавления от пластикового мусора никто не нашел. Дельфины продолжают путаться в кусках сетей и веревок, рыбы оказываются внутри пластиковых банок, донные обитатели, такие как крабы или раки-отшельники, погибают в целлофановых пакетах.

— Проводились пилотные исследования, согласно которым бактерии или плесневые грибы могу разлагать пластик. Но публикации единичны и понять, насколько эффективна такая борьба с мусором, чтобы сделать ее способом спасения, пока невозможно, — рассказывает биолог Елена Сибирцова. — Единственное, на мой взгляд, спасение — минимизировать использование пластика. Более 50 процентов мусорной корзины по миру занимает упаковочный пластик. Есть виды, которые даже не подлежат переработке, а те, что подлежат, могут повторно использоваться не более 2–3 раз. Если бы человечество стояло на защите планеты, то оставило только тот пластик, без которого невозможно обойтись, для медицинского оборудования и оргтехники. Но, увы, от прибылей никто отказываться не готов. Поэтому только каждый человек лично может начать спасать планету, отказавшись от пластиковой упаковки, насколько это возможно. Не так давно проводился весьма показательный эксперимент: человек перестал покупать целлофановые пакеты и за год смог не отправить на свалку 12 килограммов пластика.