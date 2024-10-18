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Синоптики назвали причины смога в Новосибирске

Почему в Новосибирске продлили режим неблагоприятных метеоусловий

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12 комментариев

Режим продлили до 12:00 воскресенья

В Новосибирске режим неблагоприятных метеоусловий продлили до обеда 20 октября. Синоптики объяснили НГС, с чем связан смог.

Изначально режим должен был продлиться до 10:00 утра 18 октября, но, тем не менее, его продлили до 12:00 20 октября. Как объяснила НГС начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова, продление связано с тем, что в Новосибирске сохраняется область повышенного атмосферного давления.

— Слабый ветер, поэтому накапливаются вредные примеси. 20 октября начнётся подвижность в атмосфере, поэтому режим будет отменен, — объяснила специалист.

Наталья Кичанова пообещала, что еще одного продления режима не будет.

Ранее НГС писал о том, какой будет погода в Новосибирске в конце октября.

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Новосибирск Неблагоприятные метеоусловия Воздух Экология
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Комментарии
12
Дима Диманов
54 минуты
а может всеже бурый уголек???
Гость
50 минут
Характерная вонь гари от тэц стоит. Летом по ночам на б. хмельницкого почти каджую ночь воняло. Сейчас опять. Ну и зимой еще сильнее будет и видно хорошо из какой трубы эта газовая камера.
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