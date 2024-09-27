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Экология «Вот так травят жителей»: кемеровчане заявили о выбросах с химзавода — что это было на самом деле

«Вот так травят жителей»: кемеровчане заявили о выбросах с химзавода — что это было на самом деле

Кузбассовцы вновь предположили, что на территории «Азота» произошло ЧП

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1 комментарий

Огонь вновь напугал жителей столицы

Аварийная остановка одного из цехов произошла на кемеровском химзаводе «Азот». Об этом в четверг, 26 сентября, редакции NGS42.RU сообщил источник, уточнив, что последствия технических проблем запечатлели горожане, опубликовавшие в соцсетях ролик с огнем на территории предприятия.

По словам нашего собеседника, внеплановая остановка произошла 25 сентября.

Накануне в социальных сетях кемеровчане опубликовали кадры, где виден огонь и пар на промышленной территории. Жители областной столицы вновь предположили, что на заводе произошло ЧП, из-за чего он выбросил опасные загрязнения. Ролик анонимный автор подписал словами: «Вот так „Азот“ травит жителей».

В пресс-службе КАО «Азот» корреспонденту NGS42.RU сообщили, что недавно на производстве внепланово остановился цех «Аммиак-1». В этот же день работники начали его запускать. По словам сотрудников, выбросов, о которых заявляют горожане, не было.

Яркое пламя, которое кузбассовцы приняли за возгорание, возникло из-за сжигания излишков газа, что является нормальным процессом во время пусковых операций.

— Работы проводятся в соответствии с технологическим регламентом и распорядительными документами, — отметила пресс-служба.

Сейчас цех работает в штатном режиме.

Ранее в Екатеринбурге загорелось здание НПО автоматики. Огонь распространяется очень быстро. Уже обвалилась крыша, а стены цеха с химической продукцией начали складываться.

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Комментарии
1
Гость
3 минуты
Сплетни и бредни! 👎 Расскажите хоть об одном отравленном в Кемерово
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