Рядом с Михайловской набережной подняли со дна катер — он утонул во время паводка

В Новосибирске со дна подняли катер «ТБС-20», который утонул во время весеннего паводка. Маломерное судно нашли после проверки Западно-Сибирской транспортной прокуратуры и представителей общественной организации.
Прокуратура проверяла исполнение законодательства о безопасности эксплуатации маломерных судов и природоохранного законодательства. Сотрудники установили, что в период весеннего паводка рядом с Михайловской набережной утонул катер. Судно оставили в акватории реки Обь на период межнавигационного отстоя.
Состояние катера не отвечало требованиям безопасности эксплуатации водного транспорта и создавало неблагоприятную экологическую обстановку. Транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением, в котором требовал от владельца поднять катер. Суд иск прокурора удовлетворил в полном объеме, после этого хозяин достал судно из реки.
В начале августа в Новосибирске сотрудники транспортной полиции задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной перевозке пассажиров через Обь.