Рядом с Михайловской набережной подняли со дна катер — он утонул во время паводка

Прокуратура добивалась поднятия судна через суд Источник: Западно-Сибирская транспортная прокуратура











В Новосибирске со дна подняли катер «ТБС-20», который утонул во время весеннего паводка. Маломерное судно нашли после проверки Западно-Сибирской транспортной прокуратуры и представителей общественной организации.

Прокуратура проверяла исполнение законодательства о безопасности эксплуатации маломерных судов и природоохранного законодательства. Сотрудники установили, что в период весеннего паводка рядом с Михайловской набережной утонул катер. Судно оставили в акватории реки Обь на период межнавигационного отстоя.

Состояние катера не отвечало требованиям безопасности эксплуатации водного транспорта и создавало неблагоприятную экологическую обстановку. Транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением, в котором требовал от владельца поднять катер. Суд иск прокурора удовлетворил в полном объеме, после этого хозяин достал судно из реки.