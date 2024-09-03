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Экология Рядом с Михайловской набережной подняли со дна катер — он утонул во время паводка

Рядом с Михайловской набережной подняли со дна катер — он утонул во время паводка

Судно вредило экологии

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Прокуратура добивалась поднятия судна через суд

В Новосибирске со дна подняли катер «ТБС-20», который утонул во время весеннего паводка. Маломерное судно нашли после проверки Западно-Сибирской транспортной прокуратуры и представителей общественной организации.

Прокуратура проверяла исполнение законодательства о безопасности эксплуатации маломерных судов и природоохранного законодательства. Сотрудники установили, что в период весеннего паводка рядом с Михайловской набережной утонул катер. Судно оставили в акватории реки Обь на период межнавигационного отстоя.

Состояние катера не отвечало требованиям безопасности эксплуатации водного транспорта и создавало неблагоприятную экологическую обстановку. Транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением, в котором требовал от владельца поднять катер. Суд иск прокурора удовлетворил в полном объеме, после этого хозяин достал судно из реки.

В начале августа в Новосибирске сотрудники транспортной полиции задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной перевозке пассажиров через Обь.

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Катер Новосибирск Михайловская набережная Прокуратура
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