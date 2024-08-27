НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+14°

пасмурно, без осадков

ощущается как +13

2 м/c,

ю-з.

 747мм 94%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,77
EUR 102,49
Импортозамещение из Сибири
Волна арестов чиновников
Выгодно ли платить по QR-коду
90 тысяч жалоб
Кому не сдают квартиры
Супергероиня из Новосибирска
Мы в Telegram
Экология проблема «Нарушения подтвердились»: специалисты нашли отходы и навоз в реке Туле — соседи жаловались на владельцев общежитий

«Нарушения подтвердились»: специалисты нашли отходы и навоз в реке Туле — соседи жаловались на владельцев общежитий

Владельцам участков направили предостережения, а результаты проверки передали в прокуратуру

1 079
5 комментариев

От двух зданий к реке ведут трубы и арыки, по которым стекают нечистоты

Специалисты Управления ветеринарии Новосибирской области проверили территорию у реки Тулы и нашли нарушения, где, по информации соседей, владельцы гостиниц, чтобы сэкономить на услугах ассенизации, соорудили от построек трубы и арыки и сливают нечистоты в реку.

– Специалист управления ветеринарии Новосибирской области 15 августа выехал и обследовал территорию, прилегающую к домам по улице Тульской №469 и №485А. По результатам обследования нарушения ветеринарного законодательства в области обращения с биологическими отходами и отходами жизнедеятельности животных (навозом) подтвердились, – отметили в ответе на запрос корреспонденту НГС в Управлении.

Собственникам земельных участков направили предостережения. Также информацию о результатах проверки направили в Новосибирскую межрайонную природоохранную прокуратуру. В прокуратуре ее проверят и примут меры. Корреспондент НГС также направила запрос в природоохранную прокуратуру. На момент публикации материала ответ по ситуации не предоставили.

Ранее НГС писал о том, что спасатели вытащили из русла новосибирской реки крупный мусор. 7 пугающих кадров с места.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Загрязнение Река Тула Общежитие Экология
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
27 августа 2024, 07:46
Уверяю Вас - никому ничего не будет !!!
Гость
27 августа 2024, 07:51
отходы жизнедеятельности животных это вы вот о ком сейчас?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Сумерки» на максималках: как ремейк культового «Ворона» превратил нео-нуарную супергероику в сахар с кровью
Анонимное мнение
Мнение
«У многих пластические операции»: скрипачка рассказала, как на самом деле живут в Саудовской Аравии
Анна Аберле
музыкант из Тюмени
Мнение
«Вам звонят из горсуда»: мошенники придумали новый хитрый способ выманить деньги
Петр Волосников
юрист
Мнение
«Моя обида не только моя»: журналистка НГС — о том, как Горный Алтай становится недоступным для сибиряков
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Рекомендуем
Знакомства

Джейн,56

Евгений,44

Katerina,37

Николай,42

Александр В.,53

Serg,48

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление