«Нарушения подтвердились»: специалисты нашли отходы и навоз в реке Туле — соседи жаловались на владельцев общежитий

От двух зданий к реке ведут трубы и арыки, по которым стекают нечистоты Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Специалисты Управления ветеринарии Новосибирской области проверили территорию у реки Тулы и нашли нарушения, где, по информации соседей, владельцы гостиниц, чтобы сэкономить на услугах ассенизации, соорудили от построек трубы и арыки и сливают нечистоты в реку.

– Специалист управления ветеринарии Новосибирской области 15 августа выехал и обследовал территорию, прилегающую к домам по улице Тульской №469 и №485А. По результатам обследования нарушения ветеринарного законодательства в области обращения с биологическими отходами и отходами жизнедеятельности животных (навозом) подтвердились, – отметили в ответе на запрос корреспонденту НГС в Управлении.

Собственникам земельных участков направили предостережения. Также информацию о результатах проверки направили в Новосибирскую межрайонную природоохранную прокуратуру. В прокуратуре ее проверят и примут меры. Корреспондент НГС также направила запрос в природоохранную прокуратуру. На момент публикации материала ответ по ситуации не предоставили.

Ранее НГС писал о том, что спасатели вытащили из русла новосибирской реки крупный мусор. 7 пугающих кадров с места.