НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

штиль.

 746мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 86,33
EUR 93,29

СРОЧНО

Рапорт об увольнении прокурора Октябрьского района

Мошенники из JPB
Новосибирск ведет соцсети
Завод гудит по ночам
Где учатся отличники
Продал дом и купил яхту
Плохое зрение — бич 21 века
Кто сидел за рулём BMW
Разоблачили мифы об имплантах
НГС в Telegram
Экология «Окна открыть невозможно»: жители центра Новосибирска заявили о неприятном запахе в воздухе

«Окна открыть невозможно»: жители центра Новосибирска заявили о неприятном запахе в воздухе

Его почувствовали в ночь на 31 июля

490
5 комментариев
Жалобы начали поступать в ночь со вторника на среду

Жители центра Новосибирска заявили, что чувствуют неприятный запах в воздухе. Сообщения начали поступать в ночь с 30 на 31 июля. В редакцию НГС написал читатель.

— Чем нестерпимо воняет в воздухе? Железнодорожный район. Давно этой вони не было, — пришло письмо в 2 часа ночи.

Также в городских пабликах стали появляться комментарии с жалобами.

— Извините, что не в тему, но что за вонища стоит в ЖД районе сейчас. Окна открыть невозможно. Воняет прямо фекалиями или навозом каким-то. У кого ещё так же? — написала подписчица телеграм-канала «АСТ-54 Black» Ася.

— Чем пахнет в городе? — задается вопросом подписчик под ником Aleksis.

Корреспондент НСГ направила запрос в мэрию Новосибирска.

Новосибирцы много лет мучаются с неприятным запахом на улице Кирова в районе ГПНТБ. Два года назад мэрия сделала на этом участке ремонт. О том, как пытаются убрать запах сероводорода в Октябрьском районе, читайте в материале.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Запах Центр города Жалобы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Вoван щербатый
31 июля 2024, 09:19
понаехали
Гость
31 июля 2024, 09:26
Было такое. Дышать невозможно. Пришлось окна закрыть. Действительно что это?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Близнецам — разрушение иллюзий, Козерогам — неожиданные траты: таро-гороскоп на август для всех знаков Зодиака
Анастасия Першина
Мнение
«Платить было нечем»: пенсионерка добилась признания ее банкротом — как и зачем
Анна Макарова
Банкрот на пенсии
Мнение
Для тех, кто не хочет в Сочи. Рассказываем, как отдохнуть в Башкирии и на Алтае, чтобы вспоминать отпуск весь год
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Рекомендуем
Знакомства

Иван,34

Елена,46

Valeria,37

Василиса,42

Elena,55

Ярослав,37

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 500 ₽

Добавить объявление