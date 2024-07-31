«Окна открыть невозможно»: жители центра Новосибирска заявили о неприятном запахе в воздухе

Жители центра Новосибирска заявили, что чувствуют неприятный запах в воздухе. Сообщения начали поступать в ночь с 30 на 31 июля. В редакцию НГС написал читатель.
— Чем нестерпимо воняет в воздухе? Железнодорожный район. Давно этой вони не было, — пришло письмо в 2 часа ночи.
Также в городских пабликах стали появляться комментарии с жалобами.
— Извините, что не в тему, но что за вонища стоит в ЖД районе сейчас. Окна открыть невозможно. Воняет прямо фекалиями или навозом каким-то. У кого ещё так же? — написала подписчица телеграм-канала «АСТ-54 Black» Ася.
— Чем пахнет в городе? — задается вопросом подписчик под ником Aleksis.
Корреспондент НСГ направила запрос в мэрию Новосибирска.
Новосибирцы много лет мучаются с неприятным запахом на улице Кирова в районе ГПНТБ. Два года назад мэрия сделала на этом участке ремонт. О том, как пытаются убрать запах сероводорода в Октябрьском районе, читайте в материале.
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