«Окна открыть невозможно»: жители центра Новосибирска заявили о неприятном запахе в воздухе

Жалобы начали поступать в ночь со вторника на среду Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители центра Новосибирска заявили, что чувствуют неприятный запах в воздухе. Сообщения начали поступать в ночь с 30 на 31 июля. В редакцию НГС написал читатель.

— Чем нестерпимо воняет в воздухе? Железнодорожный район. Давно этой вони не было, — пришло письмо в 2 часа ночи.

Также в городских пабликах стали появляться комментарии с жалобами.

— Извините, что не в тему, но что за вонища стоит в ЖД районе сейчас. Окна открыть невозможно. Воняет прямо фекалиями или навозом каким-то. У кого ещё так же? — написала подписчица телеграм-канала «АСТ-54 Black» Ася.



— Чем пахнет в городе? — задается вопросом подписчик под ником Aleksis.



Корреспондент НСГ направила запрос в мэрию Новосибирска.

Новосибирцы много лет мучаются с неприятным запахом на улице Кирова в районе ГПНТБ. Два года назад мэрия сделала на этом участке ремонт. О том, как пытаются убрать запах сероводорода в Октябрьском районе, читайте в материале.