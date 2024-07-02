«С начала года несколько случаев инфекции»: в притоке Оби нашли заразу — там запретили купаться

Пробы воды были отобраны в Новосибирском районе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вода в реке Иня (верхний приток Оби) оказалось зараженной. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» заявила администрация Новолуговского сельсовета Новосибирской области.



По данным администрации, некачественные пробы воды — в местах стихийного купания в Новосибирском районе. Людей просят не плавать там, где для этого ничего не организовано. Чем именно заражена река, в сообщении не сказано. НГС обратился за комментарием в Минприроды региона.



— С начала года — несколько случаев инфекционных заболеваний после купания в Ине. Просим купаться только на организованных пляжах, — сказали в администрации.



Весной новосибирцам пересылали фейк об опасности воды из-под крана. Об этом высказался Роспотребнадзор.