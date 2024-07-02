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Экология «С начала года несколько случаев инфекции»: в притоке Оби нашли заразу — там запретили купаться

«С начала года несколько случаев инфекции»: в притоке Оби нашли заразу — там запретили купаться

Людей просят выбирать разрешенные пляжи

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21 комментарий
Пробы воды были отобраны в Новосибирском районе

Вода в реке Иня (верхний приток Оби) оказалось зараженной. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» заявила администрация Новолуговского сельсовета Новосибирской области.

По данным администрации, некачественные пробы воды — в местах стихийного купания в Новосибирском районе. Людей просят не плавать там, где для этого ничего не организовано. Чем именно заражена река, в сообщении не сказано. НГС обратился за комментарием в Минприроды региона.

— С начала года — несколько случаев инфекционных заболеваний после купания в Ине. Просим купаться только на организованных пляжах, — сказали в администрации.

Весной новосибирцам пересылали фейк об опасности воды из-под крана. Об этом высказался Роспотребнадзор.

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Вода Иня Инфекция Новосибирская область СанПиН
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Комментарии
21
236800481
2 июля 2024, 13:24
Я раз искупался в пруду возле дачи,так тело пятнами пошло. Оно надо больше?
Гость
2 июля 2024, 12:48
А организованные пляжи не ниже ли по течению находятся?
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