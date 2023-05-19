Набережную Оби засыпали строительным мусором — мэрия назвала это укреплением берега

Строительные отходы, как рассказывает Владимир, высыпает рядом с домом на Заобской, 85 его сосед. Расстояние от реки до этого места колеблется в зависимости от сезона, по карте сейчас оно составляет 120 метров. Владимир уверяет, что вода разлилась и расстояние сократилось до 30–35 метров.