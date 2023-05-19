Набережную Оби засыпали строительным мусором — мэрия назвала это укреплением берега

В микрорайоне Затон с 16 апреля автомобили марки КАМАЗ регулярно выгружают строительный мусор. Об этом сообщал в мэрию житель района Владимир. В городской администрации это назвали «укреплением берега».
Строительные отходы, как рассказывает Владимир, высыпает рядом с домом на Заобской, 85 его сосед. Расстояние от реки до этого места колеблется в зависимости от сезона, по карте сейчас оно составляет 120 метров. Владимир уверяет, что вода разлилась и расстояние сократилось до 30–35 метров.
— В среду, 12 апреля, приезжает КАМАЗ, вываливает строительный мусор. Я подхожу, говорю, что нельзя. Мне сказали, что им плевать. Я записал номер КАМАЗа и позвонил в отдел благоустройства Ленинского района. В этот же день вечером приезжает еще один КАМАЗ, — рассказал Владимир.
По словам новосибирца, ситуация продолжается уже месяц. Грузовики он видел в выходные и будние дни. По словам Владимира, строительный мусор сыпят на месте бывшей протоки. В четверг, 20 апреля, мужчина вызвал полицейских на место и написал заявление.
Со слов Владимира, он несколько раз обращался в администрацию Ленинского района и в мэрию Новосибирска, к местным депутатам и в полицию. В мэрии мужчине ответили, что материалы его сосед возит для укрепления берега. Такой же ответ дали редакции НГС.
Как сообщил пресс-центр мэрии, 28 апреля на место выезжали сотрудники департамента ЖКХ и энергетики.
— В ходе осмотра территории было отмечено, что жители укрепили склон и проездную дорогу строительным бутом во избежание сползания грунта, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МВД с запросом, но в установленный срок ответ не пришел из-за сбоя на сайте МВД.
На этой неделе, 17 мая, в Кировском районе Новосибирска в реке Туле заметили подозрительную пену с неприятным запахом. Местный житель считает, что в водоем могли сбросить химические отходы.