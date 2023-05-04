Какие загрязняющие вещества нашли в Оби: качество воды снизилось

В Оби в Новосибирске за 2022 год было найдено несколько загрязняющих веществ, а состояние воды ухудшилось до очень грязного (класс качества — 3Б). В прошлом году вода в реке была грязной (класс качества — 4А). Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника службы мониторинга состояния окружающей среды Западно-Сибирского гидрометцентра Любовь Синявскую.