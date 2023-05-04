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Какие загрязняющие вещества нашли в Оби: качество воды снизилось

При этом опасных веществ для человека там не обнаружено

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В Оби находят нефтепродукты и железо

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В Оби в Новосибирске за 2022 год было найдено несколько загрязняющих веществ, а состояние воды ухудшилось до очень грязного (класс качества — 3Б). В прошлом году вода в реке была грязной (класс качества — 4А). Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника службы мониторинга состояния окружающей среды Западно-Сибирского гидрометцентра Любовь Синявскую.

На входе Оби в Новосибирск, в 300 метрах ниже ГЭС, была зафиксирована характерная загрязненность воды марганцем и алюминием. Также была неустойчивая загрязненность — нефтепродуктами, медью и железом. Помимо этого, ученые нашли в воде аммонийный и нитритный азот. В 9 километрах от Новосибирска, ниже по течению Оби, в воде ученые нашли нефтепродукты, алюминий, железо и марганец.

— На качество поверхностных вод Оби оказывают влияние хозяйственная деятельность города и, предположительно, повышенный природный фон марганца, железа, — цитируют в РБК Любовь Синявскую.

Ученые Института водных и экологических проблем СО РАН не выявили опасных для человека веществ. Выявленные в Новосибирске загрязняющие вещества есть и в других водоемах и водотоках Оби.

В марте Министерство природы Новосибирской области обнаружило, что в малую реку Тулу в Новосибирске сбрасывали канализационные стоки.

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