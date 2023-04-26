На комплекс по переработке отходов потратят около 3 млрд рублей — его запустят недалеко от Верх-Тулы

На строительство комплекса по переработке твердых бытовых отходов в Новосибирском районе планируют потратить около 3 миллиардов рублей. Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии.
Комплекс по концессии построит муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство». В мэрии уточнили, что он будет расположен в 2,5 километра от села Верх-Тула.
— Согласно постановлению Правительства Новосибирской области, концессионер обязан обеспечить осуществление инвестиций в создание объекта на сумму не более
В 2023 году начнутся подготовительные работы для возведения завода. На объекте будут перерабатываться 78% отходов. Мощность — 300 тысяч тонн в год.
— Планируемый объект будет оснащен современными линиями сортировки, которые позволят отбирать из отходов все полезные фракции: стекло, бумагу, ПЭТ и металлы. А органические отходы будут перерабатываться в техногрунт, — пояснили НГС в мэрии.
В муниципалитете отметили, что захоронению будут подвергаться лишь сухие отходы, которые невозможно вернуть в повторное применение или переработать.
Ранее в мэрии сообщили, что в Новосибирске закроют два мусорных полигона. Их перестанут использовать после того, как в эксплуатацию запустят мусоросортировочные комплексы.