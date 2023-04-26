На комплекс по переработке отходов потратят около 3 млрд рублей — его запустят недалеко от Верх-Тулы

В муниципалитете отметили, что захоронению будут подвергаться лишь сухие отходы, которые невозможно вернуть в повторное применение или переработать.



Ранее в мэрии сообщили, что в Новосибирске закроют два мусорных полигона. Их перестанут использовать после того, как в эксплуатацию запустят мусоросортировочные комплексы.