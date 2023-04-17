В Новосибирске ремонтируют ТЭЦ-5 — ждать ли жителям шума?

В Новосибирске приступили к ремонту крупнейшей станции ТЭЦ-5. В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» рассказали, будет ли слышен шум от работ в близлежащих домах и ждать ли выброса дыма.
— Ремонт начали с первых чисел апреля. Дыма дополнительного не будет, так как оборудование, которое ремонтируют, на этот период выключено. Энергоблок выключен. Шума тоже не будет во время ремонта. Шум обычно можно услышать, когда уже идет запуск оборудования. В планах завершить ремонт примерно в июле 2023 года, — сообщила НГС пресс-секретарь СГК Наталья Барсукова.
На ТЭЦ-5 ремонтируют энергоблок
Ранее НГС сообщал, что черный дым повалил из трубы ТЭЦ-2 в Новосибирске. Это случилось 5 апреля. Произошедшее особенно встревожило жителей Ленинского района.