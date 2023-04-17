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В Новосибирске ремонтируют ТЭЦ-5 — ждать ли жителям шума?

Станция находится на улице Выборной в Октябрьском районе

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Ремонт на ТЭЦ начали в апреле

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В Новосибирске приступили к ремонту крупнейшей станции ТЭЦ-5. В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» рассказали, будет ли слышен шум от работ в близлежащих домах и ждать ли выброса дыма.

— Ремонт начали с первых чисел апреля. Дыма дополнительного не будет, так как оборудование, которое ремонтируют, на этот период выключено. Энергоблок выключен. Шума тоже не будет во время ремонта. Шум обычно можно услышать, когда уже идет запуск оборудования. В планах завершить ремонт примерно в июле 2023 года, — сообщила НГС пресс-секретарь СГК Наталья Барсукова.

ТЭЦ-5 находится в Октябрьском районе на улице Выборной, 201

ТЭЦ-5 находится в Октябрьском районе на улице Выборной, 201

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На ТЭЦ-5 ремонтируют энергоблок № 1, который включает в себя турбину, генератор и котел. Исполняет проект компания «Сибирьэнергоремонт». Раньше для капитального ремонта ротора его нужно было везти на завод-производитель и ждать несколько месяцев, сейчас подрядчик выполняет работу на месте, в цеху. Это позволяет сократить время ремонта до двух недель.

Ранее НГС сообщал, что черный дым повалил из трубы ТЭЦ-2 в Новосибирске. Это случилось 5 апреля. Произошедшее особенно встревожило жителей Ленинского района.

Если вы стали свидетелем какого-то происшествия, сообщите об этом в редакцию НГС.

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