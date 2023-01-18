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Спецоперация на УкраинеРепортаж

Всё Донецку, ничего Дугино: как живет хутор, который должен напоить Донбасс

Репортаж от истока водовода длиной в 200 километров

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Зарегулированный Дон становится жертвой новых проектов

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В Ростовской области строят гигантсткий водовод — от устья Дона до страдающего от перебоев с водоснабжением республиканского Донецка. Стоимость проекта, как и маршрут водовода, — загадка, ответ на которую остается за рамками докладов федеральных министров. Но, как говорят причастные к большой стройке, забирать донскую воду будут у хутора Дугино в Азовском районе. Как дугинцы сами живут без водопровода и почему беспокоятся из-за стройки — репортаж Григория Ермакова из 161.RU.

Собачий холод

Дугино встречает надрывным лаем дворовых псов, свистящим ветром над пустыми улицами, широкими щебеночными дорогами, накрепко скованными серым льдом. Вокруг запустение — пустые рамы брошенных избушек, исписанные граффити коридоры закрытого универмага. Тепло сыщешь только в тесном сельпо на въезде в хутор. Стоит лишь заговорить о новой стройке, так даже натолкнешься на жар.

— Бесконечно ездят, днем и ночью на КАМАЗах. Постоянно там что-то! Туда-обратно, сначала от дороги до очистных, а потом от Ростова до Дугино, — сетует продавщица.

Покупательница вторит:

— С начала декабря это продолжается всё, воду прокладывают. А у нас воды никакой нет в кранах. Зато счетчики поставили! Так глава ж вроде вообще сказал, что не будет ничего тут — слишком маленькое население.

Местные справляются с бедой кто как может: у кого колодец, кто скважину пробурил. Но это всё техническая вода, поэтому приходится покупать бутилированную.

На улицах хутора еще можно встретить следы некогда процветающего прошлого

На улицах хутора еще можно встретить следы некогда процветающего прошлого

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Когда бесконечные разъезды строителей закончатся, никто не знает. Местных никто не поставил в известность: сколько это будет продолжаться? Восстановят ли дорогу между Ростовом и Дугино после окончания стройки? Починят ли разбитые хуторские улицы, по которым колесят груженые КАМАЗы? О предстоящей стройке люди вообще узнали из новостей, а не от местных властей.

Греет только надежда: губернатор Василий Голубев, дескать, обещал дать хутору централизованную воду «где-то в 2023 году». А строители, может, проявят порядочность и помогут с асфальтом.

— А что вода? У нас воды то по пояс бывает, топит всех, то ни черта… А в кранах? У [соседней с хутором] Обуховки, вот, есть вода — своя водонапорная башня. Только вода там такая, что не дай бог, — рассказывает нам через калитку один из местных.

Но есть и участки на продажу — до них бы проехать еще

Но есть и участки на продажу — до них бы проехать еще

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Вышел он на мороз только потому, что его черная дворняга погналась за нами.

Надолго в хуторе не задерживаемся: идем смотреть на монументальную то ли хуснуллинскую, то ли шойгуевскую стройку.

Тихие воды

Ситуация с водой в Донецке действительно катастрофическая. До февраля 2022 года в сети города поступали 280–320 тысяч кубов воды, но к концу года подача упала до 42–55 тысяч кубов. Город питался от Северского Донца, но после ожесточения конфликта доступ к реке, текущей с украинской стороны, ограничился. Спасают водохранилища, но надолго запасов не хватит: эксперты в ноябре оценили, что запасов хватит еще на 6–7 месяцев. Спасти положение решили водой из Дона, в Донецке полагают, что на подключение уйдет полгода.

Сложность не только в строительстве: чтобы провести водовод до Донецка, нужна помощь саперов — территорию в республике нужно зачистить от мин и снарядов.

Строят водовод до Донецка в строгом секрете: несмотря на грандиозность затеи, только трижды представители власти упоминали проект в публичном поле.

Сразу на выезде из хутора, в голом поле, есть остановочный пункт. Правда, без остановочного комплекса

Сразу на выезде из хутора, в голом поле, есть остановочный пункт. Правда, без остановочного комплекса

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Сперва в ноябре на встрече временного главы ДНР Дениса Пушилина и вице-премьера Марата Хуснуллина было заявлено о том, что «проект сложный и дорогостоящий, но строить его будут. Сроки завершения стройки Хуснуллин назвал позже, перед Новым годом — окончить водовод планируют к 1 марта. По словам вице-премьера, на стройке работают 2,5 тысячи строителей, которые трудятся круглосуточно. Оценка самого Пушилина менее оптимистична.

— Мы видим, что не так быстро, как нам хотелось бы, освобождается канал Северский Донец. А вода нам нужна уже вчера. Именно из-за этого у нас проблемы с отоплением. Мы сейчас в таком формате живем, когда вода раз в три дня — и то не везде, с учетом порывов и прочего. Поэтому было принято решение на данном этапе протянуть водовод из реки Дон, — сказал Пушилин. — До того момента, пока мы освободим в полный мере канал Северский Донец и дальнейшие водохранилища, нам необходима будет вода. Это время мы должны быть обеспечены водой. Те, кто будут строить водоканал, сейчас говорят, что в течение первого полугодия 2023 года новый водоканал будет реализован. Поэтому запасаемся терпением.

Есть и «армейский» след в этом строительстве: на коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу скромно упомянул о стройке водовода из Дона. Сказал, что протянется он 194 километра.

Куча щебня расположилась рядом с перекрестком, у брошенного хозяйства

Куча щебня расположилась рядом с перекрестком, у брошенного хозяйства

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Вот, собственно говоря, и всё: никаких государственных закупок в публичном доступе размещено не было, а проекты не были опубликованы. Цена водовода неизвестна, как и исполнители стройки. О строительстве будто не знают ничего и региональные власти: в пресс-службе правительства Ростовской области корреспонденту 161.RU ответили, что проект федеральный, так что ничего рассказать не могут.

Лед, пыль и солярка

Стоим на трассе в километре от центра хутора. Здесь — перекресток: одна дорога ведет к песчаному карьеру, вторая — в сторону водозаборной станции на востоке, третья — в Дугино, четвертая — в Ростов.

КАМАЗы и грузовики MAN здесь повсюду: десятки машин стоят вдоль обочины — еще больше постоянно проходит через перекресток. Одни грузовики выезжают за песком, чтобы отвести его к водозаборной станции, а другие принимают от экскаваторов щебень, который свален рядом с перекрестком. Он отправляется туда же.

Грузовики курсируют постоянно — их десятки

Грузовики курсируют постоянно — их десятки

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— Да Минобороны это, — закуривая, цедит оператор экскаватора Александр, выглядывая из кабины. — Там еще ряд компаний, но финальный заказчик — министерство. Я тут субподрядчик, со своей техникой — с оплатой нормально всё. За остальных не скажу, там сплошные «наемники» из Ростова. Что по срокам… Вроде 1 апреля планируют закончить. Будет финансирование, будет техника, то можно и успеть.

В дельте Дона ветер дико разгоняется над замерзшими болотами, озерами, ериками и каналами — и со всей силы врезается в нас. Снежная крошка царапает лицо, пыль от щебня забивается в глаза, в холодном воздухе остро пахнет солярой. Большегрузы проносятся мимо, по асфальту и льду. За ними тянутся синие шлейфы выхлопных газов. Вокруг лихорадочное движение, или мне так кажется, потому что знобит.

Грузовики то заезжают на песчаный карьер, то покидают его

Грузовики то заезжают на песчаный карьер, то покидают его

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Отправляемся по замерзшей обочине в сторону водозаборных. Приходится постоянно оглядываться: то нам навстречу едут грузовики, то где-то крадутся сзади. В шуме ветра их ход непросто разобрать. Машины отмечены названиями компаний «Лорика», «ННИ-Груп», «Стройинвест».

На дороге, не рискуя выехать на разбитую обочину, тормозит приличный кроссовер Hyundai. Мужчина покидает салон, подходит к краю дороги и начинает разгребать носком сапога груду крупного щебня. Камни неместные: нигде мы тут таких не видели, только у груды на въезде в город. Оказаться тут они могли только одним способом — выпасть из кузова КАМАЗа. Приметив пару неплохих ничейных камней, мужчина открывает багажник и начинает загружать их во внедорожник.

Затем уезжает обратно, вглубь хутора Дугино.

Соленые воды

Если говорить об объемах, то Ростов и область тоже испытывают нехватку воды, хотя и не такую острую, как Донецк. Обмеление реки приводило к отключению воды в Зернограде и Ростове. Доходило и до блокировки передвижения по реке — в декабре 50 судов не могли выйти в море из-за падения уровня воды.

Почему мелеет Дон? Ответов на этот вопрос много.

— Река течет по лесостепи, по степи и по сухим степям, а там с осадками неизвестно что будет, а испарение точно увеличится из-за потепления, — указывал на проблему в октябре научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

— Река мелеет уже 13 лет. Всю воду разбирают еще до Цимлянского водохранилища — у нас пять регионов, через которые проходит Дон. <...> Другой фактор: все малые реки, которые питают Дон, зарегулированы [людьми]. Дельта Дона тоже эксплуатируется слишком интенсивно и не совсем грамотно — поэтому уровень дна в дельте повышается, — отмечала эколог, кандидат географических наук Ирина Черкашина.

Жизнь Дугино связана с рекой

Жизнь Дугино связана с рекой

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Да и та вода, что есть, скоро не сможет особо порадовать. Из-за маловодья солонеет Азовское море, а следом и дельта Дона. Проблему отмечал даже академик РАН и председатель президиума Южного научного центра РАН Геннадий Матишев.

— Самая главная проблема в том, что маловодье повлекло за собой затоки в дельту Дона соленой черноморской воды. У нас в течение пяти месяцев температура воды с поверхности до дна достигает 34–35 градусов. Это приводит к заселению совсем другой фауны и вымиранию аборигенных видов, — отмечал академик.

Дело не только в фауне, но и в водопотреблении. При маловодье в 2021 году в Азове у людей из кранов пошла соленая вода. Тогда местные власти не смогли справиться с новым вызовом: опреснение не входит в тариф.

Хутор стоит на побережье Дона

Хутор стоит на побережье Дона

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Причем текущая федеральная и региональная политика, по мнению ученых, не особо настроена на борьбу с маловодьем. Матишев отмечал, что строительство Багаевского гидроузла — еще одной плотины на Дону — не прибавит воды. Но вряд ли удастся что-то изменить: строительством гидроузла занимается компания, связанная с Геннадием Тимченко — другом президента.

За забором

Если двадцать минут спотыкаться по замерзшим следам от экскаваторов и грузовиков на обочине, а потом еще минут десять скользить по льду — можно добраться до водозаборных на востоке Дугино. Стройка идет в пойме у побережья. По всей видимости, именно отсюда — с водозабора у Дугино — начнет свой путь донская вода до Донецка.

Стройка идет явно не первый месяц

Стройка идет явно не первый месяц

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Участок новой стройки огорожен, но забор уже выглядит изрядно потрепанным: залеплен грязью от КАМАЗов, местами подран ветром, зияют прорехи с видом на Дон. Точнее, замерзший белый хвост рукава Дона — Каланчи.

Площадку без остановки засыпают песком и щебнем, выравнивают. Регулярно подъезжают новые грузовики, машины ждут, пока сваи нужно будет отвезти на площадку. Сваи вбивают в подушку из щебня и песка — видимо, готовят основу для дальнейшей закладки фундамента. По темпам стройки кажется, что ее скорее завершат через полгода, нежели чем к марту.

На стройку привлекли много рабочих и техники — так что сюда, естественно, тянутся бродячие псы

На стройку привлекли много рабочих и техники — так что сюда, естественно, тянутся бродячие псы

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Смакуя горечь пыли и соляры во рту, возвращаемся в Дугино. Престарелый мужчина в камуфляже, со слезящимися от ветра глазами грузит воду в свою легковушку. Спрашиваем, что думает он о стройке.

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— Отрицательно всё это. Всё разворочено. Воды в хуторе вообще нет. Как? А молча! Линия новая проложена, счетчики стоят… Был колхоз — была насосная станция. Ну. Потом всё это пропало, — эмоционально объясняет мужчина.

— Есть какая-то обида, что вот у Донецка вода будет, а у вас ее как не было, так и нет?

— А ты как думаешь? — спрашивает он, усмехнувшись.

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