Всё Донецку, ничего Дугино: как живет хутор, который должен напоить Донбасс

— Мы видим, что не так быстро, как нам хотелось бы, освобождается канал Северский Донец. А вода нам нужна уже вчера. Именно из-за этого у нас проблемы с отоплением. Мы сейчас в таком формате живем, когда вода раз в три дня — и то не везде, с учетом порывов и прочего. Поэтому было принято решение на данном этапе протянуть водовод из реки Дон, — сказал Пушилин. — До того момента, пока мы освободим в полный мере канал Северский Донец и дальнейшие водохранилища, нам необходима будет вода. Это время мы должны быть обеспечены водой. Те, кто будут строить водоканал, сейчас говорят, что в течение первого полугодия 2023 года новый водоканал будет реализован. Поэтому запасаемся терпением.



Есть и «армейский» след в этом строительстве: на коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу скромно упомянул о стройке водовода из Дона. Сказал, что протянется он 194 километра .

