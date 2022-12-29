Бастрыкин поручил доложить ему о свалке унитазов на берегу Енисея

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался экологической проблемой в Красноярском крае — там местные предприниматели завалили берег Енисея мусором, в том числе битыми унитазами. О проблеме рассказали наши коллеги из NGS24.RU. Свалку нашли на берегу вблизи села Есаулово.
— Мы приехали и увидели разбросанные битые унитазы и куски арматуры. Жители рассказали, что под грудой мусора есть и остатки гаражей. В администрации сельсовета нам рассказали, что местный предприниматель арендовал берег и решил его благоустроить. Этим мусором бизнесмен хотел укрепить участок. Но берег Енисея — это водоохранная зона. А весной, когда начнется половодье, этот мусор оказался бы в Енисее, — рассказали нашим коллегам из NGS24.RU в краевом отделении Народного фронта.
Следователи уже начали проверку.
— Предварительно установлено, что предприниматель, получивший в администрации Есаульского сельсовета Березовского района разрешение на размещение на земельном участке парковки, газона и иных элементов благоустройства, нарушил правила обращения с отходами, засыпав территорию берега реки бытовым мусором. Председателем СК России поручено руководителю СУ по Красноярскому краю доложить о промежуточных результатах проверки, — сообщили в СК России.
Два года назад корреспондент НГС три месяца потратила на то, чтобы спасти реку Каменку, на берег которой вывалили строительный мусор. Как действовать, если вы нашли такую свалку, она рассказала здесь.