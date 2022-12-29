Бастрыкин поручил доложить ему о свалке унитазов на берегу Енисея

— Мы приехали и увидели разбросанные битые унитазы и куски арматуры. Жители рассказали, что под грудой мусора есть и остатки гаражей. В администрации сельсовета нам рассказали, что местный предприниматель арендовал берег и решил его благоустроить. Этим мусором бизнесмен хотел укрепить участок. Но берег Енисея — это водоохранная зона. А весной, когда начнется половодье, этот мусор оказался бы в Енисее, — рассказали нашим коллегам из NGS24.RU в краевом отделении Народного фронта.

