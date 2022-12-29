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Бастрыкин поручил доложить ему о свалке унитазов на берегу Енисея

Предприниматель, которому дали в пользование землю, так решил «укрепить берег»

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Вот такое своеобразное укрепление берега

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Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался экологической проблемой в Красноярском крае — там местные предприниматели завалили берег Енисея мусором, в том числе битыми унитазами. О проблеме рассказали наши коллеги из NGS24.RU. Свалку нашли на берегу вблизи села Есаулово.

— Мы приехали и увидели разбросанные битые унитазы и куски арматуры. Жители рассказали, что под грудой мусора есть и остатки гаражей. В администрации сельсовета нам рассказали, что местный предприниматель арендовал берег и решил его благоустроить. Этим мусором бизнесмен хотел укрепить участок. Но берег Енисея — это водоохранная зона. А весной, когда начнется половодье, этот мусор оказался бы в Енисее, — рассказали нашим коллегам из NGS24.RU в краевом отделении Народного фронта.

Следователи уже начали проверку.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Народный фронт» | Красноярский край

— Предварительно установлено, что предприниматель, получивший в администрации Есаульского сельсовета Березовского района разрешение на размещение на земельном участке парковки, газона и иных элементов благоустройства, нарушил правила обращения с отходами, засыпав территорию берега реки бытовым мусором. Председателем СК России поручено руководителю СУ по Красноярскому краю доложить о промежуточных результатах проверки, — сообщили в СК России.

Два года назад корреспондент НГС три месяца потратила на то, чтобы спасти реку Каменку, на берег которой вывалили строительный мусор. Как действовать, если вы нашли такую свалку, она рассказала здесь.

ЕнисейБерегМусорСвалка
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