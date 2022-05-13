Новосибирцев предупредили о том, что воздух загрязнится

Особый противопожарный режим установлен в регионе постановлением правительства Новосибирской области с 15 апреля. Сегодня синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра составили прогноз погоды на ближайшие три дня. Ожидается, что в городе будет тепло и сухо, но ветрено.

