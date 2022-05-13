Новосибирцев предупредили о том, что воздух загрязнится
Погода не способствует рассеиванию вредных примесей
Сегодня, 13 мая, в Новосибирске неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей. Об этом сообщает Западно-Сибирское УГМС.
— С 10 часов 13 мая до 19 часов 14 мая на территории города Новосибирска ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов, — сообщили синоптики.
По данным сайта AirVoice, уровень загрязнения воздуха составляет 6 из 10 баллов. Хуже всего ситуация в центре города, на левом берегу и в Первомайском районе.
— Обычный день. Ни хорошо ни плохо, — оценивает обстановку сервис.
Кроме того, погода способствует возникновению пожаров. 11 мая в Новосибирской области продлили особый противопожарный режим.
Особый противопожарный режим установлен в регионе постановлением правительства Новосибирской области с 15 апреля. Сегодня синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра составили прогноз погоды на ближайшие три дня. Ожидается, что в городе будет тепло и сухо, но ветрено.