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Новосибирцев предупредили о том, что воздух загрязнится

Погода не способствует рассеиванию вредных примесей

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По прогнозам синоптиков, ситуация не улучшится до вечера

По прогнозам синоптиков, ситуация не улучшится до вечера

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Сегодня, 13 мая, в Новосибирске неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей. Об этом сообщает Западно-Сибирское УГМС.

— С 10 часов 13 мая до 19 часов 14 мая на территории города Новосибирска ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов, — сообщили синоптики.

По данным сайта AirVoice, уровень загрязнения воздуха составляет 6 из 10 баллов. Хуже всего ситуация в центре города, на левом берегу и в Первомайском районе.

— Обычный день. Ни хорошо ни плохо, — оценивает обстановку сервис.

Кроме того, погода способствует возникновению пожаров. 11 мая в Новосибирской области продлили особый противопожарный режим.

Особый противопожарный режим установлен в регионе постановлением правительства Новосибирской области с 15 апреля. Сегодня синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра составили прогноз погоды на ближайшие три дня. Ожидается, что в городе будет тепло и сухо, но ветрено.

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