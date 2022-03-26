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В Новосибирске прошла акция «Час Земли» — 7 фотографий зданий в центре, погрузившихся во тьму

Административные, культурные и жилые здания выключили свет с 20:30 до 21:30

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Акция «Час Земли» проходит ежегодно в последнюю субботу марта

Акция «Час Земли» проходит ежегодно в последнюю субботу марта

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Вечером в субботу, 26 марта, новосибирцы приняли участие во всемирной экологической акции «Час Земли», которую организует Всемирный фонд дикой природы (WWF). Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сфотографировал темные здания в центре города.

К акции присоединились новосибирские административные и культурные здания. «Час Земли» проводят ежегодно — с 20:30 до 21:30 в зданиях отключают свет и подсветку в знак неравнодушного отношения к будущему планеты. Цель акции — стимулировать интерес к проблеме изменения климата и показать, как важно бережно относиться к природным ресурсам и окружающему миру. Акция проходит в России уже в 14-й раз.

Так выглядела вечером городская мэрия — погас свет и внутри здания, и подсветка. Судя по фото, работали только электронные часы

Так выглядела вечером городская мэрия — погас свет и внутри здания, и подсветка. Судя по фото, работали только электронные часы

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Не остался в стороне и Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств им. <nobr class="_">А. Д. Крячкова</nobr>

Не остался в стороне и Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств им. А. Д. Крячкова

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Также в акции приняли участие и простые новосибирцы. Например, в жилом «болгарском доме» на Орджоникидзе, 23 тоже выключили свет

Также в акции приняли участие и простые новосибирцы. Например, в жилом «болгарском доме» на Орджоникидзе, 23 тоже выключили свет

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Здание Западно-Сибирской железной дороги оставило включенной только большую вывеску, свет в окнах погасили

Здание Западно-Сибирской железной дороги оставило включенной только большую вывеску, свет в окнах погасили

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К акции присоединился и НОВАТ. До 20:30 его колонны подсвечивались как обычно

К акции присоединился и НОВАТ. До 20:30 его колонны подсвечивались как обычно

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А затем подсветку театра отключили. Свет горел лишь в помещениях

А затем подсветку театра отключили. Свет горел лишь в помещениях

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А так акция «Час Земли» проходила в прошлом году — посмотреть фотографии можно здесь.

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акцияэкология«Час Земли»
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