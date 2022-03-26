В Новосибирске прошла акция «Час Земли» — 7 фотографий зданий в центре, погрузившихся во тьму

Вечером в субботу, 26 марта, новосибирцы приняли участие во всемирной экологической акции «Час Земли», которую организует Всемирный фонд дикой природы (WWF). Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сфотографировал темные здания в центре города.

К акции присоединились новосибирские административные и культурные здания. «Час Земли» проводят ежегодно — с 20:30 до 21:30 в зданиях отключают свет и подсветку в знак неравнодушного отношения к будущему планеты. Цель акции — стимулировать интерес к проблеме изменения климата и показать, как важно бережно относиться к природным ресурсам и окружающему миру. Акция проходит в России уже в 14-й раз.