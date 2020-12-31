«Экология-Новосибирск» объяснила, почему с контейнерных площадок не вывозили мусор

Регоператор по вывозу мусора объяснил, почему в Новосибирске не вывозили мусор
Сегодня, 31 декабря, региональный оператор по вывозу ТКО «Экология-Новосибирск» объяснил, что перебои с вывозом мусора начались из-за холодов. Переполненные контейнеры горожане заметили днем ранее.
— Сильные морозы, накрывшие Новосибирскую область накануне праздников, стали причиной нарушения графика вывоза отходов в Центральном районе города Новосибирска: гидравлическая система специализированного оборудования трех мусоровозов перемерзла, в связи с чем технику пришлось отправить в ремонт, — говорится в сообщении регоператора.
В компании добавили, простой техники в районе привел к сбою с вывозом мусора примерно на сутки. Чтобы нормализовать работу, в центр привлекли технику из Бердска, Искитима и Ленинского района, она уже начала работу.
— Положение дел осложняют новогодние праздники, так как в это время значительно увеличивается образование отходов, а также автомобили, припаркованные в непосредственной близости к контейнерным площадкам, которые осложняют работу мусоровозов или попросту делают ее невозможной, — сообщили в «Экология-Новосибирск».
Проблему планируют решить в течение суток. Регоператор сообщил, что в новогодние праздники контроль за вывозом отходов усилится. О перебоях с вывозом мусора новосибирцы могут сообщать по дежурному номеру
В следующем году тариф на вывоз мусора в Новосибирской области увеличится с июля. Предыдущее повышение тарифов произошло с 1 ноября 2020 года. Региональное правительство повысило стоимость вывоза мусора почти на 40%.