31 декабря четверг
СЕЙЧАС -23°С
Пробки 4/10
usd 73.88
eur 90.68
Тема дня30 исторических кадров 2020 года

Все новости

Все новости

«Экология-Новосибирск» объяснила, почему с контейнерных площадок не вывозили мусор

Оказалось, что всё дело — в морозах и технике

715
10Обсудить

Поделиться

Трудности с вывозом мусора возникли в Центральном районе

Трудности с вывозом мусора возникли в Центральном районе

Поделиться

Регоператор по вывозу мусора объяснил, почему в Новосибирске не вывозили мусор

Сегодня, 31 декабря, региональный оператор по вывозу ТКО «Экология-Новосибирск» объяснил, что перебои с вывозом мусора начались из-за холодов. Переполненные контейнеры горожане заметили днем ранее.

— Сильные морозы, накрывшие Новосибирскую область накануне праздников, стали причиной нарушения графика вывоза отходов в Центральном районе города Новосибирска: гидравлическая система специализированного оборудования трех мусоровозов перемерзла, в связи с чем технику пришлось отправить в ремонт, — говорится в сообщении регоператора.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

В компании добавили, простой техники в районе привел к сбою с вывозом мусора примерно на сутки. Чтобы нормализовать работу, в центр привлекли технику из Бердска, Искитима и Ленинского района, она уже начала работу.

— Положение дел осложняют новогодние праздники, так как в это время значительно увеличивается образование отходов, а также автомобили, припаркованные в непосредственной близости к контейнерным площадкам, которые осложняют работу мусоровозов или попросту делают ее невозможной, — сообщили в «Экология-Новосибирск».

Проблему планируют решить в течение суток. Регоператор сообщил, что в новогодние праздники контроль за вывозом отходов усилится. О перебоях с вывозом мусора новосибирцы могут сообщать по дежурному номеру 8 (383) 304-90-31. Также фотографии переполненных контейнеров и их адреса можно присылать в чат WhatsApp по номеру 8 983 132-54-11.

В следующем году тариф на вывоз мусора в Новосибирской области увеличится с июля. Предыдущее повышение тарифов произошло с 1 ноября 2020 года. Региональное правительство повысило стоимость вывоза мусора почти на 40%.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

«Экология-Новосибирск»вывоз мусора
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (10)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...