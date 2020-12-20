«Пахнет какой-то гнилью»: в центре Новосибирска снова стало тяжело дышать

В Новосибирске с самого утра воскресенья жители жалуются на загрязнённый воздух. Неприятный запах почувствовали 20 декабря около 10:00.

— В центре опять воняет. Похоже на какую-то гниль, — рассказала корреспондент НГС Екатерина Евстафьева.

Неприятный запах заметили и другие жители города.

По данным сервиса CityAir, воздух в городе загрязнен не сильно, но в ближайшее время ожидается ухудшение ситуации. В центре качество воздуха оценивается в 4–5 баллов из 10.

