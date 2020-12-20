«Пахнет какой-то гнилью»: в центре Новосибирска снова стало тяжело дышать

В центре Новосибирска снова стало тяжело дышать
В Новосибирске с самого утра воскресенья жители жалуются на загрязнённый воздух. Неприятный запах почувствовали 20 декабря около 10:00.
— В центре опять воняет. Похоже на какую-то гниль, — рассказала корреспондент НГС Екатерина Евстафьева.
Неприятный запах заметили и другие жители города.
По данным сервиса CityAir, воздух в городе загрязнен не сильно, но в ближайшее время ожидается ухудшение ситуации. В центре качество воздуха оценивается в 4–5 баллов из 10.
Ситуацию в городе сервис оценивает в 4 балла. Хуже всего качество воздуха в Первомайском районе. Загрязненность оценивается в 7 баллов.
Этой зимой в Новосибирске заметили странную черную пыль, которая оседает в квартирах. О проблеме рассказала жительница дома на улице Семьи Шамшиных — по ее словам, пыль напоминает сажу и имеет жирный след, поэтому отмыть ее невозможно.
О том, что причина грязного воздуха — в большом количестве автомобилей, недавно высказались власти. Они обратили внимание на опыт Красноярска, где вводятся ограничения движения через город грузового автотранспорта в четырех районах.
В июле жители Линёво запустили флешмоб с грязными ладонями, испачканными в угольной пыли, — так они хотели привлечь внимание к проблеме неблагополучной окружающей обстановки.