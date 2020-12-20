20 декабря воскресенье
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 2/10
usd 73.32
eur 89.83
Тема дняПропала семья на черном «Кадиллаке»

Все новости

Все новости

«Пахнет какой-то гнилью»: в центре Новосибирска снова стало тяжело дышать

Экологи предполагают, что ситуация сегодня днём будет ухудшаться

687
19Обсудить

Поделиться

Небо над городом опять выглядит мрачно

Небо над городом опять выглядит мрачно

Поделиться

В центре Новосибирска снова стало тяжело дышать

В Новосибирске с самого утра воскресенья жители жалуются на загрязнённый воздух. Неприятный запах почувствовали 20 декабря около 10:00.

— В центре опять воняет. Похоже на какую-то гниль, — рассказала корреспондент НГС Екатерина Евстафьева.

Неприятный запах заметили и другие жители города.

По данным сервиса CityAir, воздух в городе загрязнен не сильно, но в ближайшее время ожидается ухудшение ситуации. В центре качество воздуха оценивается в 4–5 баллов из 10.

Около Нарымского сквера сегодня лучше не гулять

Около Нарымского сквера сегодня лучше не гулять

Поделиться

Ситуацию в городе сервис оценивает в 4 балла. Хуже всего качество воздуха в Первомайском районе. Загрязненность оценивается в 7 баллов.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Хуже всего сейчас обстановка на улице Первомайской

Хуже всего сейчас обстановка на улице Первомайской

Поделиться

Этой зимой в Новосибирске заметили странную черную пыль, которая оседает в квартирах. О проблеме рассказала жительница дома на улице Семьи Шамшиных — по ее словам, пыль напоминает сажу и имеет жирный след, поэтому отмыть ее невозможно.

О том, что причина грязного воздуха — в большом количестве автомобилей, недавно высказались власти. Они обратили внимание на опыт Красноярска, где вводятся ограничения движения через город грузового автотранспорта в четырех районах.

В июле жители Линёво запустили флешмоб с грязными ладонями, испачканными в угольной пыли, — так они хотели привлечь внимание к проблеме неблагополучной окружающей обстановки.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

воньгрязный воздухзапах
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (19)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...