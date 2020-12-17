«Надо отвечать за то, что сделано»: в Новосибирске Владимиру Путину напомнили об экологических катастрофах

Путин ответил на вопрос из Новосибирска об ответственности за экологические катастрофы
В Новосибирске Владимира Путина спросили об экологии и ответственности за экологические катастрофы — вопрос прозвучал от Елены Малышкиной из «Вестей-Иркутск» во время большой ежегодной пресс-конференции.
Журналистка напомнила, что в этом году президенту пришлось лично вмешиваться в ситуацию с катастрофой в Норильске, чтобы ее «разрулить». Катастрофа под Норильском произошла в начале лета — тогда в реку вылилось 20 тонн топлива. Здесь мы рассказывали подробности ЧП, из-за которого Путин распекал губернатора Красноярского края. Прежде в «Норникеле» пояснили, что из-за внезапного проседания опор, прослуживших более 30 лет без нареканий, получил повреждения резервуар хранения дизельного топлива, в результате произошла утечка.
Малышкина на пресс-конференции поинтересовалась, какой должна быть ответственность за нанесенный экологии ущерб и поддерживает ли Владимир Путин максимальные штрафы для тех, кто за него ответственен.
Президент предложил разделить проблемы накопленного экологического ущерба, за который несут ответственность еще советские предприятия, и текущие техногенные происшествия. За первые, по его мнению, ответственность должны нести власти разных уровней — как региональные, так и федеральные, за вторые — собственно виновники.
— Ответственность лежит на плечах загрязнителей. Какая она должна быть? Она должна соответствовать не угрозам, а уровню ущерба, который нанесен загрязнителями окружающей среде и людям, которые живут в той или иной местности, — сказал Путин. — Что касается «Норникеля»: я не вмешиваюсь — я знаю, что требования к компании «Норникель» очень высокие. Надо отвечать за то, что сделано. В Норильске компания должна больше уделять внимания вопросам экологии и повнимательнее относиться к тому, что происходит с выбросами и медициной. Компания может взять на себя определенную долю ответственности и нагрузки за эти сферы жизнедеятельности региона.
Это уже второй вопрос из Новосибирска, на который отвечает сегодня Владимир Путин. Первый задала алтайская журналистка Людмила Кейбол, она спросила, привился ли президент от коронавируса.