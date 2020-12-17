«Надо отвечать за то, что сделано»: в Новосибирске Владимиру Путину напомнили об экологических катастрофах

Малышкина на пресс-конференции поинтересовалась, какой должна быть ответственность за нанесенный экологии ущерб и поддерживает ли Владимир Путин максимальные штрафы для тех, кто за него ответственен.



Президент предложил разделить проблемы накопленного экологического ущерба, за который несут ответственность еще советские предприятия, и текущие техногенные происшествия. За первые, по его мнению, ответственность должны нести власти разных уровней — как региональные, так и федеральные, за вторые — собственно виновники.



— Ответственность лежит на плечах загрязнителей. Какая она должна быть? Она должна соответствовать не угрозам, а уровню ущерба, который нанесен загрязнителями окружающей среде и людям, которые живут в той или иной местности, — сказал Путин. — Что касается «Норникеля»: я не вмешиваюсь — я знаю, что требования к компании «Норникель» очень высокие. Надо отвечать за то, что сделано. В Норильске компания должна больше уделять внимания вопросам экологии и повнимательнее относиться к тому, что происходит с выбросами и медициной. Компания может взять на себя определенную долю ответственности и нагрузки за эти сферы жизнедеятельности региона.

