Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг опасного уровня

Самое плохое качество воздуха зафиксировано в центре города на Сибирской улице, в других районах атмосфера названа «неподходящей для особо восприимчивых».

В то же время другой сервис мониторинга уровня загрязнения атмосферы зафиксировал значительное ухудшение состояния воздуха (4–5 баллов из 10) сегодня с полудня до 18.00. Сейчас ресурс cityair оценивает ситуацию как стабильную (три балла) и подходящую, «чтобы принять воздушную ванну».