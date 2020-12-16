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Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг опасного уровня

В некоторых районах он представляет риск для здоровья

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Самое плохое качество воздуха зафиксировано в центре города

Самое плохое качество воздуха зафиксировано в центре города

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Уровень загрязненности воздуха в Новосибирске достиг критических показателей. Это следует из карты сервиса aqicn, который занимается мониторингом качества воздуха.

По состоянию на 23:00 16 декабря ситуация выглядит вот так

По состоянию на 23:00 16 декабря ситуация выглядит вот так

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Самое плохое качество воздуха зафиксировано в центре города на Сибирской улице, в других районах атмосфера названа «неподходящей для особо восприимчивых».

В то же время другой сервис мониторинга уровня загрязнения атмосферы зафиксировал значительное ухудшение состояния воздуха (4–5 баллов из 10) сегодня с полудня до 18.00. Сейчас ресурс cityair оценивает ситуацию как стабильную (три балла) и подходящую, «чтобы принять воздушную ванну».

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16 декабря власти Новосибирска заявили, что главным источником загрязненности воздуха в городе являются автомобили. Мэрия предложила свой план по борьбе с автомобилями.

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загрязнение атмосферы
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