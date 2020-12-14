«Сибантрацит» собирается на 35% увеличить объём добычи угля. Окрестности накроет черной пылью?

«Сибантрацит» купил 24 БелАЗа и объявил об увеличении добычи угля
АО «Сибирский Антрацит», которое входит в группу «Сибантрацит», заключило контракт с компанией «БелТрансЛогистик» и приобрело 24 самосвала для увеличения объёмов работ по добыче угля.
— Мы направили существенные инвестиции в расширение парка автотехники, так как это необходимо для реализации нашей программы по увеличению объемов добычи антрацита в 2021 году: по сравнению с 2020 годом мы ожидаем рост 35%, — приводит слова генерального директора УК «Сибантрацит» Сергея Мельникова пресс-служба.
Десять приобретенных БелАЗов имеют грузоподъемность в 220 тонн и четырнадцать — в 130 тонн. Сумма контракта составила более 45 миллионов долларов. Отгрузки машин с завода начнутся уже в этом месяце. Известно, что часть новых машин будет использоваться другим входящим в группу «Сибантрацит» предприятием по добыче антрацита — ООО «Разрез Восточный».
Как в теории увеличение объемов добычи угля может отразиться на местной экологии — приведет ли это к новым землетрясениям и накроет ли окрестности черной угольной пылью — об этом НГС поговорил с заведующим кафедрой инженерных проблем экологии НГТУ НЭТИ Владимиром Ларичкиным.
— Насколько мне известно, добыча там идет открытым способом. Если это действительно так, то главная экологическая проблема, которая там возникает, — это пыление. Ну и потом транспортировка. Обычно, если они добывают открытым способом, то везут КамАЗами, либо по железной дороге на обогатительную фабрику. А там идет выделение углерода от пустой породы.
По мнению эколога, важно обратить внимание на то, как уголь будут использовать после добычи. Антрацит — один из самых дефицитных углей в России, объясняет специалист. Из-за своей высококалорийности он почти весь сжигается. Владимир Ларичкин предупреждает: с точки зрения рационального природопользования его сжигание неразумно.
— Из-за того, что мы увеличиваем масштабы работ, карьер тоже увеличивается — значит, экологическая проблема связана еще и с нарушением рельефа, — поясняет эколог. — А проблема качества воздуха будет касаться прежде всего земель сельскохозяйственного назначения в окрестностях нескольких километров. До Новосибирска это далековато, но вот Искитим должен будет почувствовать. Я сам бывал в Евсино, например, и видел чёрные поля, чёрный снег.
Закупка новых машин может повлиять не только на количество пыли от работ, но и на количество токсичных газов от автомобилей:
— Это опять же загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение почвы теми же нефтепродуктами — маслами, топливом. Есть еще ситуации, когда возникает штиль — отсутствие ветра. В городе мы это называем смогом. В таких ситуациях все это будет расползаться по окрестностям, туда, где живут люди и скот, — рассуждает и предполагает ученый.
Корреспондент НГС направила запрос АО «Сибирский Антрацит» и ООО «УК «Сибантрацит» с просьбой пояснить, каким способом добывается уголь на восточном разрезе, планируют ли его жечь и собирается ли кто-то следить за пылением при его погрузке и перевозке.
Летом с отвала угледобывающего предприятия в селе Елбаши Искитимского района Новосибирской области сошёл огромный грязевой сель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. Оползень повредил технику и нанёс немало ущерба местным жителям. Позднее его последствия сняли с высоты.