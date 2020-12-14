«Сибантрацит» собирается на 35% увеличить объём добычи угля. Окрестности накроет черной пылью?

Десять приобретенных БелАЗов имеют грузоподъемность в 220 тонн и четырнадцать — в 130 тонн. Сумма контракта составила более 45 миллионов долларов. Отгрузки машин с завода начнутся уже в этом месяце. Известно, что часть новых машин будет использоваться другим входящим в группу «Сибантрацит» предприятием по добыче антрацита — ООО «Разрез Восточный».



Как в теории увеличение объемов добычи угля может отразиться на местной экологии — приведет ли это к новым землетрясениям и накроет ли окрестности черной угольной пылью — об этом НГС поговорил с заведующим кафедрой инженерных проблем экологии НГТУ НЭТИ Владимиром Ларичкиным.

— Насколько мне известно, добыча там идет открытым способом. Если это действительно так, то главная экологическая проблема, которая там возникает, — это пыление. Ну и потом транспортировка. Обычно, если они добывают открытым способом, то везут КамАЗами, либо по железной дороге на обогатительную фабрику. А там идет выделение углерода от пустой породы.

По мнению эколога, важно обратить внимание на то, как уголь будут использовать после добычи. Антрацит — один из самых дефицитных углей в России, объясняет специалист. Из-за своей высококалорийности он почти весь сжигается. Владимир Ларичкин предупреждает: с точки зрения рационального природопользования его сжигание неразумно.