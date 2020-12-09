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В Новосибирске опять испортился воздух. Эколог назвал возможные причины

Сразу четыре станции показывают высокий уровень загрязнения — 8 баллов из 10

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В городе сейчас нет ветра, поэтому выхлопы и дым остаются на месте

В городе сейчас нет ветра, поэтому выхлопы и дым остаются на месте

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В Новосибирске зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха

Станции CityAir зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха сразу в четырех местах Новосибирска. 8 баллов из 10 показывают приборы на улице Первомайской, 224, Немировича-Данченко, 119, Линейной, 33 и Арбузова, 4/26. Зафиксировано 7 баллов на станциях по улицам Сибирской, 30 и Горького, 14.

В целом по городу сервис оценивает ситуацию с воздухом как неблагоприятную, но стабильную — на 6 баллов.

Высокое загрязнение воздуха фиксируется по всему городу

Высокое загрязнение воздуха фиксируется по всему городу

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По наблюдениям корреспондента НГС, в центре Новосибирска сейчас дышать достаточно тяжело — в воздухе чувствуется запах, похожий на дым.

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Синоптики объяснили, что на ситуацию повлияли слабый ветер и низкие температуры.

— Первая из возможных причин — это неблагоприятные условия. При понижении температуры и высоком давлении дым прижимает к земле. Вторая причина — это вчерашние осадки, из-за которых город стоял в пробках. Когда транспорт стоит на месте, то выхлопы копятся, — рассказал главный эколог Западно-Сибирского УГМС Сергей Бобков.

В ближайшее время в город вернутся снегопады с метелью, и воздух должен стать чище.

— Утром установилась на короткое время область высокого атмосферного давления, антициклон. Ослабел ветер до штиля, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. — Ситуация не должна быть стабильно плохой. Мы ждем, что погода станет переменчивой с ветром до 15 метров в секунду. Я не думаю, что ситуация с ухудшившейся экологией сохранится надолго.

Накануне министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко также рассказал, почему в Новосибирске возникает смог.

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воньсмог
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