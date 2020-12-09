В Новосибирске опять испортился воздух. Эколог назвал возможные причины

Станции CityAir зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха сразу в четырех местах Новосибирска. 8 баллов из 10 показывают приборы на улице Первомайской, 224, Немировича-Данченко, 119, Линейной, 33 и Арбузова, 4/26. Зафиксировано 7 баллов на станциях по улицам Сибирской, 30 и Горького, 14.

В целом по городу сервис оценивает ситуацию с воздухом как неблагоприятную, но стабильную — на 6 баллов.