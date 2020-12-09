В Новосибирске опять испортился воздух. Эколог назвал возможные причины

В Новосибирске зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха
Станции CityAir зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха сразу в четырех местах Новосибирска. 8 баллов из 10 показывают приборы на улице Первомайской, 224, Немировича-Данченко, 119, Линейной, 33 и Арбузова, 4/26. Зафиксировано 7 баллов на станциях по улицам Сибирской, 30 и Горького, 14.
В целом по городу сервис оценивает ситуацию с воздухом как неблагоприятную, но
По наблюдениям корреспондента НГС, в центре Новосибирска сейчас дышать достаточно
Синоптики объяснили, что на ситуацию повлияли слабый ветер и низкие температуры.
— Первая из возможных
В ближайшее время в город вернутся снегопады с метелью, и воздух должен стать чище.
— Утром установилась на короткое время область высокого атмосферного давления, антициклон. Ослабел ветер до штиля, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. — Ситуация не должна быть стабильно плохой. Мы ждем, что погода станет переменчивой с ветром до 15 метров в секунду. Я не думаю, что ситуация с ухудшившейся экологией сохранится надолго.
Накануне министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко также рассказал, почему в Новосибирске возникает смог.