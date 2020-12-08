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Министр природных ресурсов НСО объяснил, почему в Новосибирске такой грязный воздух

Сейчас в городе высокий уровень загрязнения

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По словам министра, наибольшая экологическая опасность для города — дым от ТЭЦ, который не поднимается вверх, а рассеивается горизонтально

По словам министра, наибольшая экологическая опасность для города — дым от ТЭЦ, который не поднимается вверх, а рассеивается горизонтально

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В Минприроды назвали причину грязного воздуха в Новосибирске

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко рассказал, почему в Новосибирске возникает смог.

— Уровень загрязнения воздуха на территории Новосибирска и Искитима оценивается как высокий, на территории Бердска — повышенный. Отчасти это обусловлено физико-географическим положением Новосибирской области. Мы находимся в суровых климатических условиях, которые вынуждают нас применять систему теплоснабжения. К сожалению, мы не юг. И второе — есть такое понятие, как потенциал загрязнения атмосферы, который также обусловлен климатом. Для сравнения, в Питере потенциал загрязнения — 1, у нас — 3,5. То, что, например, выбрасывается в Петербурге, у нас рассеивается в 3,5 раза хуже, — объяснил министр на пресс-конференции в ТАСС. — Сейчас уровень загрязнения считается от 10 до 30 единиц. Сейчас у нас уровень загрязнения в районе 11, а в 90-е он был 35.

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Андрей Даниленко добавил, что воздух сейчас в городе стал чище, чем был раньше.

— Для Новосибирска большую опасность представляют приподнятые инверсии, когда дым из ТЭЦ поднимается вверх, а потом переходит в горизонталь, и тогда над территорией формируется шапочка, которая формирует смог. Это та самая данность, которую преодолеть мы не можем.

В конце ноября в Новосибирске зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха — горожане заметили черную пыль в квартирах. А синоптики даже объявили штормовое предупреждение из-за вредных веществ в атмосфере.

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загрязнение воздухасмог
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