Министр природных ресурсов НСО объяснил, почему в Новосибирске такой грязный воздух

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко рассказал, почему в Новосибирске возникает смог.

— Уровень загрязнения воздуха на территории Новосибирска и Искитима оценивается как высокий, на территории Бердска — повышенный. Отчасти это обусловлено физико-географическим положением Новосибирской области. Мы находимся в суровых климатических условиях, которые вынуждают нас применять систему теплоснабжения. К сожалению, мы не юг. И второе — есть такое понятие, как потенциал загрязнения атмосферы, который также обусловлен климатом. Для сравнения, в Питере потенциал загрязнения — 1, у нас — 3,5. То, что, например, выбрасывается в Петербурге, у нас рассеивается в 3,5 раза хуже, — объяснил министр на пресс-конференции в ТАСС. — Сейчас уровень загрязнения считается от 10 до 30 единиц. Сейчас у нас уровень загрязнения в районе 11, а в 90-е он был 35.