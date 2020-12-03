В Новосибирск вернулся неприятный запах. Мэр говорит, что побороть его пока невозможно

Мэр Новосибирска прокомментировал проблему неприятного запаха в городе
В Центральном районе Новосибирска сегодня,
— Неприятный запах появляется периодически. Беда в том, что источники совершенно точно находятся не на территории Новосибирска. Поэтому влияние мэрии на решение этой проблемы напрямую невозможно. Мы сотрудничаем с Роспотребнадзором, Министерством экологии, есть определенные взгляды на этот счет. Сформулировали вопросы в адрес мясокомбината и других предприятий, но пока проблема не решена, — рассказал глава города во время пресс-конференции.
Некоторые горожане подозревают, что воздух в Новосибирске загрязняется от дыма, который идет из труб ТЭЦ. В «Сибирской генерирующей компании» ответили на эти претензии.