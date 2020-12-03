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В Новосибирск вернулся неприятный запах. Мэр говорит, что побороть его пока невозможно

На этой неделе горожане несколько раз жаловались на то, что трудно дышать

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В начале недели над городом была густая дымка

В начале недели над городом была густая дымка

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Мэр Новосибирска прокомментировал проблему неприятного запаха в городе

В Центральном районе Новосибирска сегодня, 3 декабря, ощущался неприятный запах. Несколько дней назад, в ночь с 30 ноября на 1 декабря, в городе была дымка, из-за которой некоторым горожанам было трудно дышать. Ситуацию с воздухом прокомментировал мэр города Анатолий Локоть.

— Неприятный запах появляется периодически. Беда в том, что источники совершенно точно находятся не на территории Новосибирска. Поэтому влияние мэрии на решение этой проблемы напрямую невозможно. Мы сотрудничаем с Роспотребнадзором, Министерством экологии, есть определенные взгляды на этот счет. Сформулировали вопросы в адрес мясокомбината и других предприятий, но пока проблема не решена, — рассказал глава города во время пресс-конференции.

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Некоторые горожане подозревают, что воздух в Новосибирске загрязняется от дыма, который идет из труб ТЭЦ. В «Сибирской генерирующей компании» ответили на эти претензии.

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Роспотребнадзорзагрязнение воздухамэр Новосибирсканеприятный запахэкология
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