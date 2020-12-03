В Новосибирск вернулся неприятный запах. Мэр говорит, что побороть его пока невозможно

В Центральном районе Новосибирска сегодня, 3 декабря , ощущался неприятный запах. Несколько дней назад, в ночь с 30 ноября на 1 декабря , в городе была дымка, из-за которой некоторым горожанам было трудно дышать. Ситуацию с воздухом прокомментировал мэр города Анатолий Локоть.



— Неприятный запах появляется периодически. Беда в том, что источники совершенно точно находятся не на территории Новосибирска. Поэтому влияние мэрии на решение этой проблемы напрямую невозможно. Мы сотрудничаем с Роспотребнадзором, Министерством экологии, есть определенные взгляды на этот счет. Сформулировали вопросы в адрес мясокомбината и других предприятий, но пока проблема не решена, — рассказал глава города во время пресс-конференции.

