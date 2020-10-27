Генпрокуратура взыскала 1 миллион рублей с муниципального предприятия Новосибирска за загрязнение воды

Миллион выплатило предприятие Новосибирска за загрязнение водоемов
Генеральная прокуратура Российской Федерации проверила факт загрязнения водных объектов в Новосибирской области.
— Установлено, что муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» осуществляло сбросы в водные объекты через ливневые канализации сточных вод с превышением предельно допустимых концентраций вредных (загрязняющих) веществ, в том числе по нефтепродуктам и взвешенным веществам. В результате таких действий водным объектам причинен ущерб в размере более 1,1 миллиона рублей, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
В результате суд взыскал сумму ущерба с управления в полном объеме. Кроме того, приняты меры, чтобы подобные нарушения больше не допускались.
В начале сентября мэрия Новосибирска сообщила о планах установить видеонаблюдение за состоянием люков возле реки Тулы. Именно там в июле и августе этого года неоднократно отмечалось сверхнормативное загрязнение реки около очистных сооружений и выпуска сточных вод ливневого коллектора.
В «Управлении заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС»), которое отвечает за эти коллекторы, заявляли о том, что эти вбросы, возможно, были залповыми. Специалисты предприятия пытались найти виновных. Сообщалось, что слив мог ежедневно производиться через коллектор на улице Эстонской, 14 ассенизационными машинами, принадлежащими неустановленным лицам.