Тряхнуло слегка: новосибирцы почувствовали землетрясение в Кемеровской области

Новосибирцы почувствовали землетрясение в Кемеровской области
В ночь с 17 на 18 октября в Кемеровской области произошло землетрясение — подземные толчки почувствовали и жители Новосибирска.
По информации Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Кемеровской области. Толчки зафиксировали в 00:20 по местному времени. Координаты эпицентра землетрясения — 54.05 градуса северной широты и 86.46 градуса восточной долготы — это территория Прокопьевского района, рядом находится город Киселёвск. Тип сейсмического события указан как «earthquike». Это значит, что толчки естественного характера.
Отголоски землетрясения почувствовали в Новосибирске — информацией об этом они поделились в своих соцсетях.
23 сентября в Искитимском районе Новосибирской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1. Сейсмологи сообщили, что это рекордные по силе толчки за последние 100 лет в Горловском угольном бассейне. В конце землетрясение также было зафиксировано на Байкале — его магнитуда была 5,9. Жительница Новосибирска Ольга Власова рассказывала НГС, что происходило в Иркутске во время землетрясения. Директор Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра Единая геофизическая служба РАН Александр Еманов объяснил, почему землетрясения в Новосибирской области будут ещё чаще.