Мертвые горы и мертвые города: 5 «убитых» мест России, которые сравнивают с Чернобылем

После успеха фильма «Чернобыль» туристы снова ринулись в Припять, но почти в каждом российском регионе найдется своя депрессивная гордость — заброшенный поселок или даже целый город, который умирает от человеческой халатности.

Сегодня отправляемся в виртуальную экскурсию по заброшкам. В программе — посещение города, носившего звание самого вредного населенного пункта планеты, два шахтерских поселка, в которых очень много пустых квартир (но в них никто не хочет жить), разрушенный городок военных преступников и аэропорт, над которым летают только птицы.