В России отметили и финансово поддержали более тысячи культурных инициатив

Победителями конкурса стали 1016 проектов из разных регионов страны Источник: Президентский фонд культурных инициатив











В России подвели итоги 13-го конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Больше месяца почти 400 экспертов из 60 регионов страны оценивали проекты творческих команд со всей страны. Проведено 18,7 тысяч экспертиз. В результате 1016 проектов стали победителями.

— Заявки на конкурс с каждым разом становятся все более проработанными. Мы видим, как масштабируются проекты, укрепляются команды, появляется сотрудничество между проектами-победителями. Значимо, что в каждом конкурсе побеждают команды, которые раньше не получали грантовую поддержку или вообще не участвовали в конкурсе. В этот раз таких команд 54%, — прокомментировал итоги конкурса Роман Карманов, генеральный директор ПФКИ.

— В этом конкурсе была достаточно жесткая конкуренция, в качестве победителей были отобраны 1016 проектов из 86 регионов России. Софинансирование стало дополнительным качественным критерием: если есть те, кто, кроме государства, готов вкладывать свои деньги в проект, — это подтверждение качества проекта, — отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель координационного комитета ПФКИ Сергей Кириенко.

Творческие команды из 86 регионов получат гранты на общую сумму 5 млрд 730 млн рублей. В качестве собственного вклада победители намерены привлечь 6 млрд 592 млн рублей.

— Креативные команды и их партнеры, отмечу, готовы вложить в создание своих проектов денег больше, чем размер самого гранта. В этой волне процент софинансирования — рекордный, 115%. За этим стоит простой вывод: люди заинтересованы в том, чтобы создавать качественные, проработанные заявки, они вкладывают в проекты собственные средства, ресурсы, но главное — свою энергию, — прокомментировал народный артист России Игорь Матвиенко, председатель экспертного совета конкурсов ПФКИ.

Среди победителей конкурса немало проектов, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне: мюзиклы, выставки, фестивали, конкурсы песенного искусства и другие инициативы будут реализованы в ближайшие месяцы.