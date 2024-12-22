Очередная новогодняя солянка? Какими получились «Елки-11» с турецкой звездой и «уральским пельменем»

Рассказываем, какими получились новые (или очередные) «Елки» Источник: Kinopoisk.ru, Филипп Сапегин / E1.RU











«Елки-11» (6+) вышли в прокат. Это новогоднее творение снимает уже не Тимур Бекмамбетов, а команда режиссеров: Александр Карпиловский, Александр Котт (участвовал также в «Елках-2»), Сергей Трофимов («Елки-1–3» и «Елки 1914») и Егор Чичканов. Корреспондент E1.RU Дарья Костомина посмотрела продолжение киноальманаха и честно рассказывает, стоит ли тратить на него время.

Важно! Если вы не хотите наткнуться на спойлеры, вернитесь к прочтению отзыва после просмотра фильма.

Ждать ли чуда спустя столько лет?

Первые «Елки» показали на больших экранах 14 лет назад. Сам собой возникает вопрос: сколько уже можно продолжать эту изжившую себя новогоднюю традицию? И каждый раз создатели словно отвечают: можно сколько угодно.

В этом году реанимировать «Елки» взялись лучшие «киноврачи», которые работали над первыми и, пожалуй, лучшими частями новогодней франшизы — теми, что с участием Сергея Светлакова и Ивана Урганта.

Прошлогодние «Елки-10» с оценкой 4,6 на Кинопоиске, с которыми переусердствовал екатеринбургский продюсер и сценарист Евгений Кулик, оставили у меня как у зрителя стойкое послевкусие от бездарного черного юмора. Поэтому на премьеру этого года я отправлялась с опасением, думая заранее о своих испорченных впечатлениях, — но все-таки там нашлось то, что заставило меня передумать.

Вы когда-нибудь вообще видели фильм с номером 11? «Елки» больше напоминают сериал, который вряд ли чем-то еще способен удивить зрителя… Пробежимся по актерскому составу: Андрей Рожков («Уральские пельмени»), Рузиль Миникаев («Слово пацана»), Бурак Озчивит («Черная любовь»)… Первая мысль: неужели это будет очередная новогодняя солянка, как и в прошлом году, или что-то свежее, вкусное и необычное?

Рузиль Миникаев сыграл доставщика Дамира Источник: Kinopoisk.ru











В самом начале фильма авторы говорят про известное правило шести рукопожатий и обещают нам наслаждение от чувства ностальгии. Но на деле все истории живут своей жизнью, а кое-как объединить их пытается одинокая сельская учительница, напоминающая о традиционных ценностях (Год семьи же все-таки).

Давайте кратко пройдемся по каждой из пяти новелл.

Охранник с минипигом

Дядя Юра (Дмитрий Нагиев) — единственный персонаж, который вернулися к зрителям из прошлых частей («Елки новые», «Елки последние»). Теперь бывший сотрудник МЧС не пытается наладить свою личную жизнь, а работает охранником в загородном доме у богачей в Тюмени.

Еще Юрий воспитывает минипига Константина, но однажды забывает своего Пятачка возле магазина.

Дядю Юру играет Дмитрий Нагиев Источник: Kinopoisk.ru











Моряк «заплыл» в квартиру к многодетной маме

В Калининграде живет врач-терапевт Екатерина (Ирина Пегова), которая никак не может встретить свою любовь. В канун Нового года она засыпает после ночных смен. Тогда без ее ведома младшая дочь Варя (Алиса Клагиш) — всего у Екатерины пять детей — берет все в свои руки.

Она регистрирует маму на сайте знакомств и сама вступает в переписку моряком Павлом (Антон Васильев). Он предлагает встретить Новый год вместе и совсем не догадывается, что его ждет.

Антон Васильев сыграл моряка с сайта знакомств Источник: Kinopoisk.ru











Слезы учительницы

В Саяногорске живет мама дяди Юры и моряка Павла Валентина Михайловна (Надежда Маркина). Она грустит, что дети не навещают ее, а ученики уже давно про нее позабыли. Неравнодушная соседка Таня (Валентина Мазунина) публикует видео, где баба Валя со слезами на глазах обращается к своим сыновьям. Запись разлетается и набирает популярность в Сети.

Дед Миша (Александр Михайлов) и баба Валя (Надежда Маркина) Источник: Kinopoisk.ru











«Золушка» сбежала с турецким актером

В Альметьевске «золушка» Настя (Маша Раскина) живет со сводными сестрами и злой мачехой. Дома она только убирает, шьет, стирает и ходит по магазинам — все прямо как в сказке. Но однажды на остановке ей попадается курьер Дамир (Рузиль Миникаев), который предлагает ей дотащить тяжелые продукты до дома.

Оказывается, молодых людей ждет очень важная миссия — спасти турецкого актера Бурака Озчивита (он тут играет самого себя) от коварного плана мачехи и сумасшедших фанаток.

Бурак Озвичит сыграл в этом фильме самого себя Источник: Kinopoisk.ru











«Трус не играет в хоккей»

В Москве хоккеист Рома встречает на пороге своей квартиры неожиданного гостя — отца Виталия (Андрей Рожков) в бобровой шапке. Все его планы на хорошую игру и удачный Новый год с возлюбленной срываются. Всеми силами он пытается выпроводить близкого человека домой за тысячи километров.

Алена Долголенко, Виктор Хориняк и Андрей Рожков Источник: Kinopoisk.ru











А что потом?

Представить, что домой к пятерым детям приходит моряк Павел с сайта знакомств, пока их мама видит десятый сон, взрослому человеку довольно сложно (моряка, между прочим, едва не забрали полицейские). Однако история заканчивается благополучно: «спящая красавица» садится за новогодний стол с Павлом.

А турецкого актера от разъяренных фанаток спасает влюбленная в него «золушка». Романтической истории с красавчиком тут ждать не стоит: Настя вдруг понимает, что все-таки тот самый принц — это курьер Дамир.

В конце всех героев чудом связывает вечно плачущая преподавательница. Ученики со всей страны и сыновья, увидев ее обращение, созваниваются с ней по видеосвязи, чтобы поздравить с праздником. Увы, не тронуло.

Отсылки из детских сказок и возрождение героев из прошлых частей кинофраншизы делают сюжет пресным. Безусловно, чудеса во вселенной «Елок», как и всегда, случаются за пять минут до Нового года — герои снова друг друга любят и забывают все обиды. Но все это уже не воспринимается с той же теплотой и искренностью, какую зрителям когда-то дарили голос Хабенского и актерская игра Светлакова и Урганта.

Авторы поленились. Даже турецкий принц Озчивит, у которого в сумме было пять минут экранного времени, и «пацан» Рузиль Миникаев не смогли спасти ситуацию харизмой и хорошей игрой (но спасибо, что на этот раз обошлось хотя бы без Киркоровых из прошлогодней части).

Турецкий актер Бурак Озчивит стал отличной маркетинговой уловкой Источник: Kinopoisk.ru











Сравним цифры. Первый фильм стал одним из самых финансово успешных: он собрал в международном прокате 701 миллион рублей, окупив себя в пять раз. А вот десятая часть собрала чуть более 381 миллиона рублей, выйдя в ноль. Произойдет ли с «Елками-11» новогоднее кассовое чудо? Есть сомнения.

Этой части киноальманаха я бы поставила твердую пятерку… из десяти. Комедия, несмотря на минусы, получилась доброй, слишком наивной и в меру новогодней, на разок. Есть и весомый плюс: в этот раз обошлось без острых социальных проблем и политики.

Но, увы, в «солянку» забыли положить важнейший ингредиент, который когда-то делал это блюдо уникальным (и я про не турецкие сладости). Грустно признавать, но создатели «Елок» уже давно потеряли аппетит.

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