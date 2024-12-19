Тайный праздник Анастасии Вертинской. Как и с кем первая красавица советского кино отмечает юбилей

Роль Ассоль в фильме «Алые паруса» обрушила на 15-летнюю школьницу Настю Вертинскую всесоюзную славу. Кадр из фильма, 1961 год Источник: кадр из фильма «Алые паруса», 1961 год

Сегодня талантливая актриса и невероятно красивая женщина отмечает юбилей. Невозможно поверить, что ей исполняется 80 лет. Журналист MSK1.RU поговорила со старшей сестрой Анастасии — Марианной Вертинской.

«Тайный» день рождения

— Анастасия не хочет давать интервью перед юбилеем, не хочет никаких торжеств и чествований, — рассказала MSK1.RU Марианна Вертинская, любимая сестра и ближайшая подруга актрисы. — Она вообще не любит публичность, раньше ей приходилось из-за работы появляться на мероприятиях, общаться с поклонниками, журналистами, а сейчас она живет так, как ей нравится.

Удивительно, но невероятно популярная, обожаемая всеми зрителями страны, признанная красавица и недосягаемый идеал Анастасия Вертинская с трудом переносила всесоюзную известность. И не из высокомерия или равнодушия к зрителям. Такой характер: ей с детства было уютнее во внутреннем мире, с семьей, чем с незнакомыми, пусть и восторгающимися людьми. Марианна Вертинская вспоминала, что после первой роли — романтической Ассоль в «Алых парусах» — 16-летнюю Настю бабушка так же заставляла стоять в очереди за хлебом в Елисеевском магазине, как и до обрушившейся на нее популярности. И это время, когда ее узнавали, когда нельзя было убежать от людей, желавших с ней пообщаться, Анастасия переносила очень тяжело. Со временем она научилась скрывать страх, не зажиматься, но не изменилась — публичность по-прежнему ее тяготит.

— Анастасия не захотела отмечать юбилей даже в ресторане, — рассказывает Марианна Вертинская. — Я старше Насти на полтора года и свой праздник уже отметила: не полетела, как обычно, в Италию, чтобы отпраздновать дома у дочки Александры и ее мужа, не хочу оставлять деньги в Европе. И дочки устроили чудесный вечер дома в Москве, в ресторане «Гранд кафе 112» у Степана Михалкова. Было замечательно, весело, душевно! Я предложила Насте, почему бы и ее день рождения так же не отметить? Но она не захотела. Поэтому у нее будет «тайный праздник». Я, увы, не могу сказать, как и где мы будем отмечать, потому что дала слово держать в секрете, поэтому и «тайный». Могу сказать только, что вся семья соберется, это точно. Мы все ее очень любим!

«Всё хорошее — от отца»

Александр Николаевич Вертинский с дочками Марианной и Анастасией Источник: Кадр из документального фильма Первого канала «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам»

Сестры Анастасия и Марианна — лучшие подруги с самого детства. Их связывает не только родство, но и профессия — обе талантливые актрисы. И хотя в фильмографии Анастасии больше ролей и популярных картин, это никогда не было поводом для зависти или ссор. Единственный человек, за внимание которого боролись сестры, — их знаменитый отец, непревзойденный исполнитель, поэт, композитор и актер Александр Вертинский.

— Я боролась с Машей за его любовь. Теперь я думаю, что в основе этой ревности было какое-то предчувствие, что он уйдет рано, — объясняла свою детскую страсть к отцу актриса.

Александра Вертинского не стало, когда Насте было 11 лет. Но с тех пор отец, по словам актрисы, присутствует в ее жизни, ограждает ее от бед.

— Всё хорошее, всё творческое, всё доброе, милосердное во мне от отца, а всё жестокое, холодное, равнодушное — это от жизни, — говорила она в интервью. И своим долгом Анастасия Вертинская считает сохранение его творческого наследия.

— Анастасия — невероятная умница, она очень много сделала для наследия нашего папы: отреставрировала записи и издала его песни, занималась этим годами. Она издала книгу его стихов, организовала несколько больших выставок — рассказала MSK1.RU Марианна Вертинская. — Она курирует все эти проекты — это серьезная и кропотливая работа, в которую она сегодня погружена. И я, и наши дети ей за это очень благодарны.

Поздним детям, а «ангелята», как называл их Александр Николаевич, появились на свет, когда ему было уже за пятьдесят, очень повезло: им достался уже мудрый, много повидавший человек, с жизненным опытом, которого хватило бы на десятерых. Он относился к «моим доченькам», как к маленьким женщинам, и мужское уважение в сочетании с маминой красотой сотворили удивительных девушек — чистых и прекрасных, словно из другого мира. И это сразу замечали профессионалы. Режиссер Александр Птушко, который снимал маму Анастасии и Марианны, Лидию Вертинскую, в образе птицы Феникс в своей сказке «Садко» и бывал в их доме, больше не искал Ассоль для своего фильма «Алые паруса», увидев юную Настю.

Анастасия Вертинская и Василий Лановой на фоне алых парусов, сшитых из шелка для пионерских галстуков, были молоды и прекрасны. И следующая роль Анастасии в фильме «Человек-амфибия» использовала эту же неземную красоту и хрупкость юной девушки. Хотя сама актриса мало походила на экранных героинь и называла себя «антиромантическим человеком», который не ждет корабля с алыми парусами, а поднимает их сама. Как отец, который сам создал свой образ и неповторимую манеру исполнения стихов.

— Вся моя жизнь — это жизнь человека, который ставит перед собой цель и идет к цели, несмотря на все препятствия, — признавалась Анастасия Вертинская.

И цель у нее была одна — стать актрисой, овладеть профессией, сниматься с лучшими актерами у самых интересных режиссеров.

Выполнимые желания

Играя Офелию в постановке Козинцева с Гамлетом — Иннокентием Смоктуновским, Анастасия Вертинская, по ее словам, впервые поняла, что профессия актрисы совершенно колдовская, что она состоит не только из ремесла, но и из таинства. Желание проникнуть в это таинство на экране, на сцене театра «Современник» под руководством Олега Ефремова, а потом у него же во МХАТе, с трудом сочеталось с семейной жизнью. Особенно с такой, какой ее представлял Никита Михалков: жена растит детей, ведет дом и встречает усталого мужа. Они познакомились в Театральном институте имени Щукина, это была настоящая большая любовь. У прекрасной пары родился сын Степан, а через несколько месяцев они расстались.

Первая большая любовь актрисы — однокурсник по Театральному училищу имени Щукина Никита Михалков. К сожалению, им не хватило мудрости, чтобы сохранить семью Источник: кадр из документального фильма Первого канала «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам»











— Кто-то должен был уступить, но никто не шел навстречу. Люди, соединившиеся в столь раннем возрасте, не всегда сохраняют эту сильную любовь навечно, — отвечала Анастасия Вертинская на вопрос о разводе с Никитой Михалковым.

И прибавляла, что эти чувства были им даны, чтобы на свет появился их сын Степан. Он — второй главный мужчина в жизни актрисы. Ее семья, ее опора, ее соратник: мама принимает живое участие в его ресторанном бизнесе. Ведь именно из-за ее великолепных кулинарных способностей Степан с детства был приучен к высокой кухне, что, по его мнению, и повлияло на выбор дела его жизни. Анастасия Вертинская стала автором многих блюд в ресторанах сына, она «инспектирует» его заведения, является вдохновителем новых проектов.

Никита Михалков, отец ее сына Степана, по словам актрисы, до сих пор остается в «ближнем кругу ее души» Источник: кадр из документального фильма Первого канала «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам»











Ведь с детства ее учила готовить бабушка, в совершенстве владевшая сибирской, грузинской и китайской кухней. А в юности свои умения передала мама мужа — Наталья Петровна Кончаловская, великая кулинарка. Даже удивительно, как, проводя столько времени на кухне, актрисе удается оставаться стройной.

Семейный союз Анастасии Вертинской и певца Александра Градского продлился всего год Источник: кадр из документального фильма Первого канала «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам»











По мнению актрисы, она бы не повторила в жизни только любовных ошибок, например, попытки создать семью с певцом Александром Градским. Этот союз просуществовал всего год, и больше актриса не повторяла попыток. Удивительно, но красавица, покорявшая сердца экранных партнеров и зрителей в зале, органично чувствовала себя в самостоятельной жизни. А страсти «дарила» своим героиням из фильмов «Анна Каренина», «Влюбленные», «Безымянная звезда», «Двенадцатая ночь».

— Нужно идти своим путем, главное — не нагружать себя невыполнимыми желаниями, — утверждает Анастасия Вертинская.

«Невидима и свободна»

По словам актрисы, ведьмой периодически бывает каждая женщина, поэтому роль Маргариты в картине Юрия Кары «Мастер и Маргарита» была для нее органична Источник: кадр из фильма «Мастер и Маргарита», 1994 год











Ресторанный бизнес, сохранение наследия отца и забота о внуках — это главные дела в сегодняшней жизни актрисы. Она давно ушла из театра, не снимается в кино, перестала вести на телевидении авторскую программу «Другие берега». Последней большой ее ролью в кино стала Маргарита в фильме Юрия Кары «Мастер и Маргарита», съемки которого закончились в 1994 году.

— На эту роль пробовалось много красивых актрис, но я выбрал Анастасию Вертинскую, — вспоминает режиссер Юрий Кара. — Помните слова Коровьева про то, что «вопросы крови — самые сложные вопросы в мире!» В Вертинской чувствовалась благородная кровь, ее родословная всё решила. Но я не ожидал, что Анастасия так активно начнет работать над образом. Она придумывала какие-то наряды, нашла портниху, полетела в Израиль за тканями для платьев Маргариты.

А сам полет Маргариты над Арбатом снимали вживую без использования компьютерной графики. Ночью на съемочную площадку привезли немецкую пожарную машину с высокой лестницей. К ней привязали Анастасию Вертинскую, ее держали шесть человек, столько же — оператора, который устроился на крыше.

— Настя серьезно рисковала жизнью во время съемок полета, — вспоминает Юрий Кара. — Машина неслась на большой скорости, и если бы кто-то выскочил ей наперерез, то затормозить бы вовремя водитель не успел, и Настя бы разбилась. Она проявила во время работы над фильмом не только свою женственность, но и мужество. Мужество было и в том, чтобы сняться обнаженной на балу.

После ухода из театра и кинематографа Анастасия Вертинская занята наследием отца, ресторанами сына и воспитанием внуков Источник: кадр из документального фильма Первого канала «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам»











Анастасия Вертинская с любовью относится к роли Маргариты. К сожалению, пришлось ждать 16 лет, чтобы зрители увидели этот фильм, но работа актрисы не стала менее достойной.

— Я играла Маргариту во имя жертвы, которую она приносит. Это фильм, который я очень люблю, — говорила актриса.

— Марианна Александровна, ваша сестра давно не играет в театре, не снимается в кино, вопрос, конечно, наивный, но не задать его не могу: есть хоть какая-то надежда, что ей понравится предложенная роль? — не могли мы не спросить Марианну Вертинскую.

— Вынуждена разочаровать, но ни у Анастасии, ни у меня уже нет никаких кинематографических планов. Сейчас ее больше всего увлекает жизнь семьи: она — замечательная мама, прекрасная бабушка, в этом существовании она находит смысл и радость.

Сама Анастасия Вертинская на этот вопрос отвечала еще конкретней:

— Мне того уровня народной любви, который есть сейчас, хватает. Больше не надо.